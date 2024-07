Patrícia Poeta mostra os bastidores da comemoração do programa 'Encontro'

A apresentadora Patrícia Poeta postou um vídeo mostrando os bastidores da comemoração dos dois anos do programa 'Encontro'

Patrícia Poeta usou as redes sociais para mostrar os bastidores do programa 'Encontro' desta quinta-feira, 4. Ela comemorou dois anos à frente da atração matinal e para comemorar a data especial, recebeu vários famosos no jardim dos Estúdios Globo em São Paulo.

No feed do Instagram, a apresentadora postou um vídeo mostrando a sua equipe preparando o espaço para receber os convidados. Patrícia também surgiu sorridente ao lado dos colegas de trabalho e dos convidados que foram prestigiar o programa.

Ao dividir os registros, a jornalista fez um agradecimento. "2 anos! O tempo voou! Só tenho a agradecer pela oportunidade de fazer o que amo, de trabalhar com colegas queridos e competentes e de me comunicar com milhões de brasileiros que acompanham o Encontro, diariamente", começou.

"Gratidão pela companhia e pelo carinho, pessoal! Isso não tem preço! E obrigada a todos que fizeram esse dia 4 de julho ainda mais especial! Parabéns, família Encontro! Vocês são demais! Até amanhã!", completou o texto.

Confira:

