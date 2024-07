Atriz Cintia Grillo, esposa de Flávio Venturini, morre aos 68 anos

A modelo e atriz Cintia Grillo faleceu nesta quarta-feira, 03, aos 68 anos. A despedida acontece em São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 04

A modelo e atriz Cintia Grillo faleceu nesta quarta-feira, 03, aos 68 anos. Ela ganhou fama na década de 70 como integrante das Dzi Croquettas, uma versão feminina do musical Dzi Croquettes. A cerimônia de despedida acontece em São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 04, com velório e crematório no Cemitério São Pedro. A causa da morte não foi revelada.

A informação foi divulgada pelo portal Quem. Na década de 90, Cintia participou de novelas como Quatro por Quatro e Salsa e Merengue, mas se afastou do mundo artístico e passou a trabalhar no mercado de vendas de luxo.

Famosos lamentam a perda

E o marido dela, o cantor Flávio Venturini, usou as redes sociais para lamentar a perda. Com mais de 30 anos de união, a atriz foi musa inspiradora de Princesa, composição do artista. "Hoje perdi minha Princesa. Cintia foi minha inspiração para compor a música Princesa. Descanse em paz, minha querida, e faça uma passagem tranquila. Onde você estiver continuará sendo minha princesa", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, outros famosos também lamentaram a morte de Cintia. "Querido, sinto muito, receba todo meu carinho", escreveu Daniela Mercury. "Deus te conforte meu querido", disse Ivete Sangalo. "Querido, sinto muito, receba todo meu carinho", falou Elizabeth Savalla.

A atrizLucia Veríssimo também deixou sua homenagem à amiga em seu perfil no Instagram. "Você me deu uma imensa rasteira, minha Grillo amada. Partir assim. Mas você sempre foi um ser iluminado, radiante, mulher corajosa, determinada, de uma independência invejável, solta nesse mundo todo esbanjando sua alegria, irreverência e amor", iniciou.

E completou: "Você foi uma mestra de resiliência. Vou sentir imensa falta, grilinho. Sei da sua luz, do seu empenho em andar sempre do lado certo da calçada nesse mundão e por isso tenho certeza que seu caminho será de luz, cintilando como você sempre cintilou por aqui nessa passagem nesse planeta. Cintilante, seguirei te amando".