Lúcia Veríssimo fala sobre sua saúde após ter fazenda atingida por incêndio

A atriz Lúcia Veríssimo usou as redes sociais para compartilhar detalhes sobre seu estado de saúde após o incêndio em sua fazenda.

Nesta quinta-feira, 27, a atriz Lúcia Veríssimo usou as redes sociais para compartilhar detalhes sobre seu estado de saúde após o incêndio em sua fazenda. A artista, que se afastou da TV para se dedicar à natureza e aos cuidados de sua propriedade no interior de Minas Gerais, contou que está se recuperando de problemas respiratórios causados pelo incidente.

"Quero agradecer muitíssimo por todas as manifestações de carinho e apoio que recebi de todos os amigos que me mandaram mensagens e foram incansáveis ligando sempre, diariamente, para saber sobre a queda da mamãe, o incêndio e minha saúde", iniciou.

"Agora, estou respirando melhor, tossindo bem menos e já estou conseguindo dormir deitada. Então, tá tudo certo. Sigamos! A melhor coisa que a gente tem a fazer aqui e agora é seguir com fé", completou Lúcia.

Lúcia Veríssimo desabafa após ter fazenda devastada por incêndio

Lúcia Veríssimo relatou no último dia 16 que um incêndio de grandes proporções atingiu sua fazenda, próxima a Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ela relatou que homens invadiram seu imóvel e jogaram uma ponta de cigarro em uma área de mata depois de serem expulsos. Segundo ela, é comum na região que pessoas entrem em propriedades alheias para pescar ou caçar, mas que sempre proibiu a entrada em sua fazenda.

“A minha fazenda tem 45% de mata, mata virgem, mata atlântica, que eu guardo com muito carinho e respeito. Eu tenho muitos lagos, um cuidado imenso com o meio ambiente. Eu proíbo que entrem aqui para pescar e caçar, as pessoas na região têm essa mania”, disse a artista.

“Entraram aqui, os cachorros deram em cima, mas eles estavam fumando e, quando fugiram, jogaram uma guimba de cigarro”, lamentou. Na sequência, a atriz informou que precisou receber atendimento médico, assim como um funcionário da fazenda: “Já fui atendida, fiquei no oxigênio, meu esôfago está todo machucado. Meu empregado também”.