Lúcia Veríssimo desabafa após ter fazenda invadida e devastada por incêndio

Lúcia Veríssimo vê sua fazenda ser consumida por incêndio após invasão e usa as redes sociais para desabafar diante da perda irreparável

Neste final de semana, Lúcia Veríssimo usou as redes sociais para compartilhar um triste desabafo. A atriz, que se afastou das telinhas para se dedicar à natureza e aos cuidados de sua fazenda no interior de Minas Gerais, viu sua propriedade ser invadida e devastada por um incêndio. Inclusive, ela contou que quase perdeu a vida durante o episódio.

Através de seu perfil no Instagram, Lúcia relatou que, na madrugada de sábado, homens invadiram seu imóvel e jogaram uma ponta de cigarro em uma área de mata depois de serem expulsos. Ela explicou que, na região, é comum que pessoas entrem em propriedades alheias para pescar ou caçar, mas que sempre proibiu a entrada em sua fazenda.

Em seguida, Veríssimo o explicou que 45% da fazenda é composta por vegetação, que estava seca, o que contribuiu para que o fogo se alastrasse rapidamente: “A minha fazenda tem 45% de mata, mata virgem, mata atlântica, que eu guardo com muito carinho e respeito. Eu tenho muitos lagos, um cuidado imenso com o meio ambiente”, iniciou.

“Eu proíbo que entrem aqui para pescar e caçar, as pessoas na região têm essa mania”, disse a artista, que detalhou o momento da invasão: “Entraram aqui, os cachorros deram em cima, mas eles estavam fumando e, quando fugiram, jogaram uma guimba de cigarro”, a artista revelou o que ocasionou o incêndio, que rapidamente consumiu a região.

Durante o relato, Lúcia explicou ainda que o corpo de bombeiros veio de uma cidade vizinha, o que permitiu que as chamas se espalhassem ainda mais. Enquanto filmava, ela contou que a propriedade estava sendo consumida pelo fogo, e a equipe de socorro estava lutando para apagar o incêndio: “Minha fazenda está ardendo desde o começo da manhã”.

Na sequência, a atriz contou que precisou receber atendimento médico, assim como um funcionário da fazenda: “Já fui atendida, fiquei no oxigênio, meu esôfago está todo machucado. Meu empregado também”, ela lamentou e segurou as lágrimas ao falar que o fogo continuava adentrando a mata e que não sabia como iria alimentar seus animais.

Por fim, Lúcia compartilhou fotos do incêndio e fez um alerta importante: “Estou falando isso para atentar à irresponsabilidade das pessoas, que não só invadem a sua casa, como jogam guimba de cigarro numa seca, sabendo o que vai acontecer”, disse a artista, que agradeceu por ter saído do incêndio com vida e expressou sua gratidão a equipe do socorro.

Lúcia Veríssimo se afastou da televisão:

Vale lembrar que Lúcia voltou a atuar após quase uma década afastada da televisão. No ano passado, ela participou da série do GloboPlay "Rensga Hits" e agora está no elenco da novela da HBO Max, "Dona Beja." Filha do maestro Severino Filho, Lúcia também se dedica aos cuidados da fazenda da família, onde cria principalmente cavalos.

