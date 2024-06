Patricia Abravanel mostra o filho jogando tênis na França: 'Novo Guga'

De férias na França, Patricia Abravanel mostra o primogênito jogando tênis em academia renomada e fala sobre ele seguir carreira no esporte

A apresentadora Patricia Abravanel está curtindo férias com a família fora do Brasil e aproveitou a passagem pela Europa para levar o filho mais velho, Pedro Abravanel Faria, para treinar tênis, seu esporte favorito, na academia de Patrick Mouratoglou, na França, a convite do jogador Ronaldo.

Muito orgulhosa do herdeiro, que sonha em seguir carreira nas quadras, a herdeira de Silvio Santos compartilhou um vídeo mostrando o talento de seu primogênito com o político Fábio Faria com a raquete. Patricia Abravanel então mostrou todo seu apoio e falou que deseja que ele seja o novo Guga Kuerten no esporte.

"Pra mim ele já é o melhor do mundo e se ele quiser e for a vontade de Deus pode chegar a ser mesmo! Ele tem paixão pelo tennis, habilidade e com as oportunidades que Deus tem dado para ele, tem tudo para ser e conquistar o que quiser! O futuro a Deus pertence mas o esporte é algo que tem me fascinado mais a cada dia para nossas crianças. Pedro, mamãe te ama e tem muito orgulho de você não apenas pelo que você faz mas principalmente por quem você é! O novo @gugakuerten vem aí lá lá lá lá lá lá Boraaaaaa", escreveu a famosa ao postar os melhores momentos do menino na academia.

Ainda nesta terça-feira, 25, Patricia Abravanel mostrou Pedro jogando com Ronaldo e agradeceu a experiência que o Fenômeno deu ao garoto. Ainda no local, a apresentadora do SBT participou com a família de um evento de gala. Rebeca Abravanel e Alexandre Pato também surgiram na festa de luxo.

Veja o vídeo do filho de Patricia Abravanel jogando tênis:

