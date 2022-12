Lúcia Veríssimo desabafa após morte do ator Pedro Paulo Rangel

Lúcia Veríssimo aparece abalada e comovida ao receber a notícia damorte do ator Pedro Paulo Rangel: 'Que coisa terrível'

A atriz Lúcia Veríssimo apareceu emocionada nas redes sociais ao comentar a morte do ator Pedro Paulo Rangel, que faleceu nesta quarta-feira, 21, após ser internado com uma doença pulmonar. Ela gravou um vídeo no Instagram para desabafar sobre as mortes recentes no mundo dos famosos, incluindo Pedro Paulo, Nélida Piñon e Gal Costa.

“Gente, está muito puxado. As nossas redes estão parecendo obituário de jornal. É uma loucura, eu ainda não me recuperei de nenhuma das últimas perdas e vem Nélida, minha amiga, que amizade linda. E agora Pepê, meu canceriano amado”, disse ela.

Na legenda, a artista desabafou: “Que coisa terrível... São perdas imensas para a cultura brasileira. Pessoas de uma importância gigantesca para a arte e literatura do país. Que tristeza”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lúcia Veríssimo LV 🏹🎥📷🐆🐎🎞🖋🐱🐶 (@lverissimo)

Famosos lamentam a morte de Pedro Paulo Rangel

Logo após a notícia da morte do ator Pedro Paulo Rangel, vários famosos usaram as redes sociais para se despedirem do artista. Celebridades prestaram homenagens comoventes para lembrar do artista.

Walcyr Carrasco: "Cumpriu sua missão aqui na terra o querido e talentoso ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos, ícone de uma geração de artistas que fizeram parte do dia a dia do povo brasileiro. Sentiremos muitas saudades! Meus sentimentos aos amigos e familiares. Vá em paz, seu Calixto!"

Julia Rabello: "Querido PP, eu acho que você foi o primeiro ídolo que trabalhei junto. Lembro que eu observava fascinada cada coisa que você fazia ou ensinava. Sempre te admirei, sempre te achei um ator fora do normal. Meu carinho por você é enorme e recebo a notícia da sua partida com tristeza, mas percebendo o tanto que de você ficou em mim. Obrigada por tudo e parabéns por tanto! Essa segunda foto eu guardo com muito carinho. Meu ídolo me assistindo, que honra te mostrar o que aprendi e dizer que você fez parte disso. Te amo, PP".

Luiz Fernando Guimarães: "Grande companheiro de tantas histórias. Sempre fui muito fã, e tive o privilégio de sermos parceiros na Tv Pirata e Minha Nada Mole Vida. Que os anjos estejam com você! Sua partida nos deixa um vazio... Sentirei sua falta querido Pepê!".

Dan Stulbach: "Que ator maravilhoso, um homem gentil, doce, sutil. Engraçado e dramático. Elegante. Pedro Paulo Rangel se foi hoje. Único, um ator e uma pessoa grandiosa. Vou sentir sua falta Pepê. Descanse em paz."