Sofrendo? Gracyanne Barbosa impacta com vídeo ousado: 'Saudade'

Com look mínimo, Gracyanne Barbosa impacta ao fazer pole dance ao som de música com suposta indireta sobre saudade de alguém

A musa fitness Gracyanne Barbosa causou ao compartilhar um vídeo fazendo pole dance com um look ousadíssimo. Nesta segunda-feira, 29, após alguns dias do anúncio do fim de seu casamento com o cantor Belo e outras polêmicas, a influenciadora novamente postou uma música sobre saudade.

Pela terceira vez, a famosa colocou a música Digitando de Gustavo Moura e Gabriel para falar o que está sentindo. Sem dizer de quem tem falta e dando a entender que possa ser do ex-marido, ela exibiu suas curvas musculosas ao se pendurar na barra.

"Saudade...", falou Gracyanne Barbosa na legenda. Nos comentários, os internautas não deixaram de opinaram ao verem a musa com o look mínimo e mostrando seu corpaço desenhado no pole dance. "Perfeita", elogiaram. "Maravilhosa", admiraram outros.

No último domingo, 28, no programa de Luciano Huck, Belo fez um desabafo sobre a separação após 16 anos com seu "tudão". "Tô passando por um momento que não é tão bom, logicamente, mas já vinha num processo desde o ano passado. Mas onde existe amor, existe esperança. É importante dizer isso, estamos falando de 14 anos", falou o artista.

Ao ver o ex-marido no palco do Domingão Com o Huck, Gracyanne Barbosa não gostou muito de como foi abordado o assunto e definiu como uma "indelicadeza absurda".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa já tinha falado de saudade

Parece que Gracyanne Barbosa está com saudade de Belo e não está escondendo isso. Novamente, a influenciadora resolveu mandar um recado para o cantor usando a música Digitando, de Gustavo Moura & Rafael.

A canção - que já até foi usada por Silvia Abravanel após uma suposta crise com Gustavo Moura - foi postada de novo na rede social da musa fitness. Depois de escrever a letra dela, Gracyanne surgiu nesta sexta-feira, 26, ouvindo ela enquanto comia sua marmita no carro.

Sofrendo, mas não deixando a dieta de lado, a musa fitness contou que estava ingerindo arroz integral com ovo e deu o recado, que parecia ser para Belo. "Tô com saudade, essa música toca no coração, com outro fulano... aí Deus, bora",falou desabafando.