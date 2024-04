Foi hackeada? Silvia Abravanel reaparece após posts polêmicos sobre o noivo

Após posts polêmicos reclamando do noivo e citando Helen Ganzarolli, Silvia Abravanel reaparece e deixa dúvidas sobre ter tido conta invadida

A apresentadora Silvia Abravanel reapareceu algumas horas depois de alguns stories polêmicos terem aparecido em sua rede social nesta segunda-feira, 22. Sem confirmar se foi ela a autora dos textos detonando o até então noivo, o cantor Gustavo Moura, e citando Helen Ganzarolli, a comunicadora colocou uma música.

Ao som de Hackearam-me, música de Marília Mendonça e Tierry, que fala sobre uma pessoa apaixonada procurar a outra e colocar a culpa nos sentimentos, a herdeira de Silvio Santos apareceu escrevendo novas palavras e apagando as acusações que foram feitas envolvendo o sertanejo e a modelo.

"Sem mais. Já tô de volta com a playlist do dia", falou Silvia Abravanel ao colocar a letra da música e uma carinha com um suor escorrendo.

Para quem não sabe, na rede social da apresentadora foram postados stories detonando uma suposta postura desrespeitosa de Gustavo Moura com ela. No texto ainda foi colocado que ele teria chamado Helen Ganzarolli de "gostosa":"Só pra deixar a todos avisados aqui. Gustavo Moura me perdeu, pois jogou na minha cara que Helen Ganzarolli é uma gostosa! Que sejam felizes juntos".

Em julho de 2022, Silvia Abravanel assumiu o romance com Gustavo Moura ao beijá-lo em público. Após alguns meses juntos, ela o levou para conhecer Silvio Santos.

Silvia Abravanel abre o jogo sobre casamento com cantor

Silvia Abravanel tinha planos para o casamento com o sertanejo Gustavo Moura (35). Os dois estavam juntos há cerca de um ano e vivem juntos, porém, a apresentadora não considera a atual situação como um casamento.

"Ele fala que já somos casados, mas não somos casados. Morar junto, amigar, como todo mundo fala, para mim, não é casar", diz Silvia Abravanel , em entrevista à CARAS Brasil. "Eu fui criada para casar, ele foi criado para amigar. Eu não sirvo para isso."

"Tem que ter aquele pacto com Deus. Não quero festa, não quero véu de noiva, não quero nada disso. Quero aliança", completa a apresentadora. Para ela, é mais correto fazer o casamento no civil, para assinar um contrato de compromisso com a pessoa amada.