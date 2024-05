Lucas Souza fala sobre apoio após assumir sexualidade: 'Fiquei surpreso'

Ex Jojo Todynho, Lucas Souza comentou sobre os ataques homofóbicos que recebeu antes e após sua participação em 'A Fazenda 15'

Recentemente, o influenciador Lucas Souza abriu o coração e decidiu falar sobre sua sexualidade. Através de uma carta aberta nas redes sociais, ele afirmou ser "uma pessoa bissexual ou até mesmo pansexual". Apesar de explicar que tirou "um peso" ao conseguir abordar o assunto publicamente, o ex-participante de 'A Fazenda 15', da Record TV, ainda teme os ataques.

Em entrevista ao site Ela, do O Globo, Lucas falou sobre o medo de ser alvo de homofobia. O ex-marido de Jojo Todynho ressaltou ainda que recebe comentários maldosos desde a primeira vez em que apareceu na internet.

"Durante participação em 'A Fazenda' e no pós-reality também fui alvo de ataques. Eu procuro focar nas coisas boas, converso com psicólogo e faço terapia. Quando você opta por tornar a sua vida pública, as pessoas irão opinar, seja com falas ou xingamentos. Se for para rebater, irei fazer de maneira respeitosa, até porque o preconceito está inserido neles e não em mim. Já passei por altos e baixos, batalho diariamente. Não é fácil ter a vida exposta. Você paga um grande preço por tudo isso. Mas, estou disposto desde o dia que aceitei virar um influenciador", declarou ele.

Ao ser questionado sobre a repercussão de sua carta aberta, Lucas Souza admitiu que não imaginava receber tanto apoio e carinho do público. "Foi um choque para as pessoas eu falar sobre esse assunto naquele momento. Confesso que esperava uma aceitação do meu público, mas não imaginei que fosse receber tanto apoio da comunidade LGBTQIA+ e o acolhimento de algumas pessoas ao redor do Brasil", disse.

E completou: "Fiquei um pouco surpreso. Depois que postei, deixei minhas redes de lado e fui fazer outras coisas para poupar o meu psicológico. Mas recebi mensagens de muitas pessoas se identificando com a situação e relatando que estão passando por isso também".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Souza (@lucassouza_ofl)

Jaquelline sai em defesa de Lucas Souza

No último sábado, 27, o influenciador digital Lucas Souza (23) usou as redes sociais para se assumir publicamente como "uma pessoa bissexual ou até mesmo pansexual". Sua ex-namorada, Jaquelline Grohalski (29) também comentou sobre o assunto e saiu em defesa do seu último parceiro: "Cobranças fazem mal".

Os dois se conheceram durante participação no reality A Fazenda 15, onde Jaquelline se consagrou como a grande campeã daquela edição. Depois do programa, eles assumiram relacionamento, mas acabou chegando ao fim neste mês de abril.

Em suas redes sociais, Jaquelline gravou uma sequência de vídeos nos stories do Instagram onde confessou que sabia da sexualidade de Lucas, mas isso nunca foi um problema para ambos ou muito menos motivo para provocar o final da relação. Confira!