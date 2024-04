Silvia Abravanel se revolta com o noivo e cita Helen Ganzarolli: 'Sejam felizes'

Acabou? Silvia Abravanel surge revoltada com o noivo e faz desabafo pesado citando Helen Ganzarolli; apresentadora deu a entender que relação terminou

A apresentadora Silvia Abravanel chamou a atenção nesta segunda-feira, 22, com uma espécie de desabafo com indireta em sua rede social. Em seus stories, a herdeira de Silvio Santos falou sobre o até então noivo, o cantor Gustavo Moura.

Antes de falar sobre o artista, com quem estava em um relacionamento há quase dois anos, a comunicadora colocou uma foto dizendo que tem aliança com Deus e em seguida começou a falar sobre respeito à mulher. Inclusive, ela colocou o nome de Helen Ganzarolli e desejou que ele seja feliz com a modelo.

"Só pra deixar a todos avisados aqui. Gustavo Moura me perdeu, pois jogou na minha cara que Helen Ganzarolli é uma gostosa! Que sejam felizes juntos", disparou Silvia Abravanel.

A apresentadora continuou o desabafo: "Por muito mais respeito. Se não quer respeitar como mulher pelo menos como ser humano! Pois ninguém é melhor que ninguém. Conhecemos as pessoas pelas atitudes delas, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, no acolhimento ou no abandono".

Em julho de 2022, Silvia Abravanel assumiu o romance com Gustavo Moura ao beijá-lo em público. Após alguns meses juntos, ela o levou para conhecer Silvio Santos.

Veja o desabafo de Silvia Abravanel:

Silvia Abravanel abre o jogo sobre casamento com cantor

Silvia Abravanel tinha planos para o casamento com o sertanejo Gustavo Moura (35). Os dois estavam juntos há cerca de um ano e vivem juntos, porém, a apresentadora não considera a atual situação como um casamento.

"Ele fala que já somos casados, mas não somos casados. Morar junto, amigar, como todo mundo fala, para mim, não é casar", diz Silvia Abravanel , em entrevista à CARAS Brasil. "Eu fui criada para casar, ele foi criado para amigar. Eu não sirvo para isso."

"Tem que ter aquele pacto com Deus. Não quero festa, não quero véu de noiva, não quero nada disso. Quero aliança", completa a apresentadora. Para ela, é mais correto fazer o casamento no civil, para assinar um contrato de compromisso com a pessoa amada.