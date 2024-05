Grávida pela segunda vez, Fiorella Mattheis encanta ao mostrar o barrigão

A atriz e empresária Fiorella Mattheis arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao destacar o barrigão da segunda gestação

Fiorella Mattheis chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir toda produzida. Grávida pela segunda vez, a atriz exibiu o barrigão ao surgir usando um look justo.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz aparece usando um vestido azul e um sapato de salto. O modelo, com um drapeado na lateral, deixou o barrigão em destaque. A loira ainda completou a produção deixando os fios soltos e com cachos.

Os amigos e fãs encheram a publicação de elogios. "Muito, muito linda", disse a atriz e apresentadora Mônica Martelli. "Você tá um negócio de linda, Fi", escreveu a atriz Isis Valverde. "Que maravilhosa", falou a atriz e apresentadora Maisa Silva. "Linda! Uma boneca!", comentou a apresentadora Giovanna Ewbank. "Como estás linda! A maternidade te dá mais brilho ainda!", afirmou uma seguidora.

Fiorella anunciou a segunda gestação no mês passado. A atriz, casada com Roberto Marinho Neto, herdeiro da Globo, revelou a novidade ao compartilhar um vídeo na praia. Na gravação, ela aparece escrevendo na areia os nomes dos integrantes de sua família, e após escrever o nome do primogênito, Roberto Júnior, que completou seu primeiro aninho de vida em março deste ano, a famosa revelou o nome do caçula, José. "Mamãe, papai, Roberto e José", escreveu.

Na última quarta-feira, 01, a empresária e influenciadora digital Carol Celico compartilhou em suas redes sociais uma foto exibindo seu barrigão, já que está prestes a dar à luz ao seu terceiro filho, Rafael, o primeiro com o empresário Eduardo Scarpa.

Com o nascimento do bebê se aproximando, ela se derreteu pelo tamanho do pequeno no 'forninho'. "Um bebê ou tatu-bola? Rafael está igual a um tatu-bola na minha barriga... 2950kg de gostosura!", ela se derreteu ao legendar o registro. Confira!