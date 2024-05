Na França para o Festival de Cannes, Rafa Kalimann se diverte ao abrir álbum de fotos de breve viagem a Paris; confira os registros!

A atriz e influenciadora digital Rafa Kalimann está na França para o Festival de Cannes 2024. Mas pouco antes de se dirigir ao litoral do país, a famosa fez uma breve passagem por Paris e aproveitou para fazer cliques encantadores para suas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram nesta segunda-feira, 20, a ex-BBB abriu o álbum de fotos na capital francesa e se divertiu com os registro. De vestido longo cinza e casacão preto, Rafa fez compras pela cidade e brincou ao aparecer carregando sua sacola nada pequena da grife Bottega Veneta. "24 horas em Paris não tão forte como eu pensava", escreveu ela na legenda da publicação.

A intérprete de Jéssica na novela Família é Tudo, da Globo, ainda mostrou registros de outras atividades em Paris. No álbum de fotos, Rafa apareceu com um lindo vestido de gala e compartilhou seus preparos para um evento noturno na cidade. Ela ainda mostrou uma sessão de massagem e uma breve visita à Torre Eiffel.

Rafa Kalimann surge com look deslumbrante em Cannes

A atriz Rafa Kalimann marcou presença no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes, na França, no último sábado 18, e arrasou na escolha do look. Ela esbanjou suas curvas impecáveis ao apostar em um vestido justo ao corpo.

A musa apareceu no evento com um vestido longo drapeado, com transparência e degradê de cores. O look é assinado pelo designer de moda Hamda Al Fahim, de Abu Dhabi, do Emirados Árabes Unidos.

Ao mostrar as fotos do look nas redes sociais, ela foi muito elogiada pelos seguidores. “Linda”, disse um fã. “Bem maravilhosa”, escreveu outro. “Sem dúvidas é um dos vestidos mais lindos que você já usou! Perfeito”, comentou mais um.