Isabella Santoni surpreende com passeio encantador em lua de mel na Croácia

A atriz Isabella Santoni está aproveitando sua lua de mel com Henrique Blecher para realizar alguns desejos. A famosa está na Croácia e fez um passeio encantador para a Caverna Azul em um iate luxuoso. Nas redes sociais nesta sexta-feira, 21, ela impressionou seus seguidores com os cliques de tirar o fôlego do local.

Em seu perfil oficial do Instagram, a ex-Malhação mostrou alguns registros visitando a caverna, que tinha água azul fluorescente, que se acende devido aos raios do sol que entram na caverna por meio dela. Na legenda, a atriz mostrou o quão encantada estavam com o passeio.

"O lugar mais lindo que já fui na minha vida, sem dúvidas! Eu tava muito ansiosa pra visitar a Blue Cave! Quase não conseguimos pela mudança da previsão do tempo, adiamos mas fomos. Fiquei muito feliz de presenciar essa perfeição da natureza! 50 tons de azuis e vocês podem comprovar pelos vídeos! É surreal! Indescritível! Coração bateu mais forte lá dentro", escreveu Isabella.

Relembre o casamento de Isabelle Santoni e Henrique Blecher

No início de junho, cerca de um mês após oficializar sua união no civil, Isabella Santoni e Henrique Blecherse casaram em uma cerimônia intimista no bairro do Joá, no Rio de Janeiro. A festa, celebrada na residência do casal, contou com a presença de amigos e familiares.

Momentos antes de subir ao altar, a artista dividiu com o público registros dos preparativos do casamento. O vestido da noiva é uma criação exclusiva da estilista Lethicia Bronstein, sua amiga de longa data.

"Mergulhei em mil referências e fui trocando com a Lethicia, que me ajudou a montar algo com a minha cara", contou Isabella ao site Vogue. Segundo o veículo, a peça, feita em zibeline, possui um véu bordado com 3 mil pérolas e técnicas de alta costura.

Através dos stories, a ex-Malhação também mostrou imagens de como foi a cerimônia. Em um dos vídeos publicado nos stories de seu Instagram, Isabella aparece lendo os votos de casamento no altar junto com Henrique Blecher.

Além do vestido, a decoração da cerimônia também foi exibida por Isabella Santoni, que revelou ter se encantado com cada detalhe do local. A famosa ainda compartilhou uma foto do buquê, composto por rosas brancas.