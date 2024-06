Jojo Todynho brinca sobre viagem a Paris: 'Na volta pago o agiota'

Nesta terça-feira, 25, Jojo Todynho mostrou algumas fotos de sua viagem a Paris, na França, e brincou ao falar dos gastos com a viagem

Atualmente, Jojo Todynho está curtindo as belezas de Paris, capital da França, e tem mostrado muitos momentos nas redes sociais. Nesta terça-feira, 25, a famosa compartilhou em sua conta no Instagram uma série de fotos da viagem.

O carrossel de imagens inclui fotos de Jojo curtindo as ruas da Cidade Luz e também experimentando algumas comidas do local. Na legenda, a artista brincou sobre os gastos com a viagem. "Dumpzinho, na volta pago o agiota", escreveu ela. Jojo ainda acrescentou a hashtag "devendo e luxando".

Rapidamente, a publicação recebeu milhares de curtidas e comentários. "Muito linda e maravilhosa", elogiou um internauta.

Perrengue

Jojo Todynho tem compartilhado todos os momentos da viagem em suas redes sociais. Porém, nem tudo são flores e a famosa também tem enfrentado perrengues na Cidade Luz.

Um dos pontos turísticos mais famosos da capital francesa é o Museu do Louvre, onde está o famoso quadro da Monalisa, pintado por Leonardo da Vinci. Na segunda-feira, 24, Jojo enfrentou problemas ao tentar visitar o local.

"Mas eu estou sofrendo uma humilhação desde ontem para poder ver a Monalisa… Nós compramos ingressos VIP e não sei mais o que, mas agora tem que ligar", disse ela em seu Instagram Stories. A famosa ainda afirmou que gostaria de ser mais privilegiada. "Agora eu estou aqui pensando: Se eu fosse filha da Beyoncé, não estaria passando por essa humilhação. Eu queria mesmo é ter nascido uma ‘nepobaby’ e viver nesse nepostismo do privilégio".

Jojo contou que sua amiga precisou ir retirar os ingressos pessoalmente. "A Renata teve que ir lá no metrô para pegar o tal do ingresso. Mas é muita humilhação. Se eu chegar lá e a Monalisa não olhar na minha cara, eu vou ficar pu**! Vou perguntar qual é o problema”, brincou.

Por fim, Jojo fez questão de mostrar que deu tudo certo e ela conseguiu ver o famoso quadro, localizado no Museu do Louvre, em Paris.