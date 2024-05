Rafa Kalimann surge com look deslumbrante em Cannes

Rafa Kalimann aposta em vestido longo drapeado para cruzar o tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes, na França

A atriz Rafa Kalimann marcou presença no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes, na França, neste sábado, 18, e arrasou na escolha do look. Ela esbanjou suas curvas impecáveis ao apostar em um vestido justo ao corpo.

A musa apareceu no evento com um vestido longo drapeado, com transparência e degradê de cores. O look é da grife Hamda Al Fahim.

Ao mostrar as fotos do look nas redes sociais, ela foi muito elogiada pelos seguidores. “Linda”, disse um fã. “Bem maravilhosa”, escreveu outro. “Sem dúvidas é um dos vestidos mais lindos que você já usou! Perfeito”, comentou mais um.

Atualmente, Rafa Kalimann interpreta a vilã Jéssica na novela Família É Tudo, da Globo.

Rafa Kalimann em Cannes - Foto: Getty Images

Rafa Kalimann sofreu aborto espontâneo

A atriz e influenciadora Rafa Kalimann usou as redes sociais para dividir com os fãs uma notícia triste envolvendo sua vida pessoal. Através de um longo relato emocionante, a ex-participante do BBB 20 contou que sofreu um aborto espontâneo recentemente e ainda está se recuperando do luto.

Em seu Instagram oficial, Rafa publicou um vídeo onde aparece lendo um texto escrito diretamente para o bebê. A famosa estava à espera de seu primeiro filho com o ator Allan Souza Lima e também compartilhou imagens do momento em que o casal descobriu a gestação.

"Ao nosso dia das mães, um abraço apertado. Posto para todas nós que perdemos nossos nenéns, também somos mães. A leitura mais dura de todas para mim. Tem um vácuo que atravessa meu corpo nesses últimos dias. Escrevi essa carta na noite anterior da certeza médica de que já não o tinha batendo mais em mim depois da avassaladora e eufórica alegria da sua possível existência, da realização do meu maior sonho", escreveu ela em um trecho da legenda.

Em seus stories, Rafa Kalimann abriu um pouco mais o coração e falou sobre o difícil momento que tem enfrentado nos últimos dias. Visivelmente emocionada, a vilã Jéssica da novela 'Família É Tudo', da Globo, comentou que não sabe se essa dor irá amenizar algum dia.

"Tenho vivido nesses dias um vácuo muito, um luto muito grande, passei por situações que eu acho que esse vídeo vai pegar de surpresa até as pessoas mais próximas a mim, que eu não compartilhei. Muitas mulheres passam por isso, eu só não compreendo quando dizem que é normal. Essa dor não é normal. Ela é muito profunda, difícil de ser digerida e não sei se curada. Também quero desejar feliz Dia das Mães a nós, que geramos, mas não tivemos oportunidade de realizar isso, de forma… sei que somos muitas. Queria vir aqui dar um abraço especial em vocês e também trocar com vocês, acho que pode me fortalecer muito", declarou a atriz.