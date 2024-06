Mileide Mihaile aposta em look ousado para evento junino

Com exclusividade para à CARAS Digital, a influenciadora digital Mileide Mihaile mostrou o look que escolheu para o São João de Petrolina

Mileide Mihaileapostou em um look estiloso para marcar presença no segundo dia das festividades de São João, em Petrolina, Pernambuco.

Para o evento, a influenciadora digital apostou em um look xadrez com saia balonê, em vermelho, exaltando o significado do evento e sua personalidade. O xadrez, tradicionalmente associado às festas juninas, ganhou uma releitura moderna e ousada nas mãos da famosa.

O tecido, com sua estampa clássica, foi transformado em uma peça balonê, conferindo volume e movimento ao visual. Essa escolha refletiu não apenas um respeito pelas tradições juninas, mas também na sua abordagem contemporânea e fashionista.

À CARAS Digital, Mileide falou sobre participar das celebrações populares que existem no Brasil. "O nordeste possui uma riqueza cultural incomparável. Eu posso viajar para todas as regiões do Brasil ou conhecer centenas de cidades mundo afora, aqui é o meu berço e voltarei certa de que nada se compara ao que temos."

Figura marcada no São João, ela fala da importância que a festa carregada de tradição tem em sua vida: "Agora eu me dedico a outras áreas, sigo com outro trabalho, mas o São João é o meu ponto de conexão. Eu nunca me desconecto da minha origem, mas esse é o momento em que consigo me relacionar ainda mais com a minha cultura. O forró faz parte de mim", completou.

Confira as fotos do look:

Mileide Mihaile planeja segundo filho antes dos 40 anos

Ter o segundo filho está nos planos de Mileide Mihaile! A influenciadora digital, que tem 35 anos, já é mãe de Yhudy, de 13 anos, de seu antigo relacionamento com o cantor Wesley Safadão, e revelou que pretende engravidar novamente antes de completar 40 anos. "Esse é o meu maior sonho", disse ela com exclusividade para à CARAS Digital.

Para a empresária, a maternidade é um dos papéis que sabe fazer muito, por isso, ela já começou a traçar os planos. "Gerar uma vida é uma das melhores coisas que pode acontecer na vida de uma mulher e eu sei bem como é essa sensação. Tive a primeira experiência 13 anos atrás e não vejo a hora de repetir esses momentos", afirmou ela, que namora Thiago Cass.