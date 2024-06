Patrícia Poeta chama atenção ao surgir com look junino: "Lindona"

A apresentadora Patrícia Poeta arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar uma foto usando um vestido junino

Patricia Poeta arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 24, ao compartilhar uma foto em que aparece usando um look junino.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora do programa Encontro, da TV Globo, surgiu usando um vestido rodado com detalhe xadrez. Ela também completou a produção prendendo laços de fita no cabelo.

Ao mostrar o look, Patrícia falou sobre a data comemorativa. "Hoje é dia de São João, santo que embala os festejos juninos. Sou apaixonada pela riqueza dos detalhes nas roupas, nas comidas, nas danças e em toda a felicidade que envolve a data", disse ela.

Depois, a jornalista dividiu uma curiosidade com os fãs. "Vocês sabiam que as fogueiras acesas nas festas de São João datam do nascimento de João Batista, primo de Jesus? Elas representam a vida, o nascer. Foi a forma que Isabel, prima de Maria, usou para avisar que seu filho havia nascido", completou.

Os fãs elogiaram nos comentários. "Deusa", disse uma seguidora. "Simplesmente maravilhosa", escreveu outra. "Ficou lindona de caipira", afirmou uma fã. "Lindíssima", falou outra.

Confira:

