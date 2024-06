Giovanna Ewbank usa look divertido no aniversário da filha e celebra: "Ficou lindo"

Celebrando os 11 anos de sua filha, Titi, Giovanna Ewbank usa look divertido e colorido na festa de aniversário da herdeira; confira o resultado!

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank comemorou o aniversário de 11 anos de Titi, sua filha mais velha com Bruno Gagliasso, com um festão no último sábado, 22. E para a ocasião, a famosa apostou em um look super divertido, combinando com o tema alegre da festa.

Em seu perfil oficial do Instagram, Gioh publicou um álbum de fotos exibindo seu look impecável para a festa. De regatinha branca, a artista apostou em uma calça jeans estampada com desenhos coloridos, combinando com o look super colorido da aniversariante e de seus outros filhos, Bless e Zyan.

Na legenda da publicação, Ewbank brincou com seu atraso para mostrar o look, mas disse que amou o resultado. "Aaaah quase esqueci, teve o meu lookinho da festa da Títi também neh gente? Aos 45 do segundo tempo, como toda mãe (mamas vão me entender) somos as últimas a ficar prontas depois de arrumar a família toda neh? MAS FICOU LINDO NÃO FICOU???", escreveu ela.

Seus seguidores logo rasgaram elogios nos comentários da publicação. "Como faz pra ser tão linda assim?!", disse um internauta. "Perfeita como sempre", enalteceu outro. "É muita beleza por centímetro humano!", brincou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Saiba qual foi o tema da festa de Titi

Titi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, se inspirou em um dos trabalhos de sua mamãe como tema de sua festa de 11 anos. A herdeira do casal escolheu o tema da série A Magia de Aruna, da Disney, que Gioh fez ao lado das atrizes, Cleo, Erika Januza, Jamilly Mariano e outras artistas. Inclusive, Giovanna e as colegas de cena fizeram parte da decoração com toque de magia e mundo encantado.

Além das imagens dela, no espaço foram colocados balões, flores de mentira, luzes, tudo para criar um ambiente parecido com o da série. O bolo foi feito com cores cintilantes, brilho e o nome de Titi foi colocado nele. Além disso, vários docinhos personalizados foram feitos para o evento.