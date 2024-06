Deborah Secco brilha com look grifado em evento e ganha elogios: "Deusa"

Preparada para evento em São Paulo, Deborah Secco brilha com look grifado e deixa seguidores babando nas redes sociais; veja!

A atriz Deborah Secco deixou seus seguidores babando com look ousado em novas fotos de suas redes sociais. Nesta noite de quinta-feira, 20, a famosa irá comparecer a um evento da Louis Vuitton em São Paulo e fez questão de brilhar com seu visual impecável assinado pela grife.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista apareceu com uma jaqueta brilhante aberta, sem nada por baixo, deixando um decote profundo em seu modelito. A peça contém estampa floral, além de pedrarias em sua dobra. Deborah ainda usou uma minissaia de cintura alta, botas longas e deu destaque para seu belíssimo rosto com o cabelo preso.

Nos comentários, seus seguidores lhe rasgaram elogios. "Deusa", disparou um internauta. "Tá linda meu amor", enalteceu outro. "Chegou ela arrasando, quebrando tudo!", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco revela se pretende investir em conteúdo adulto

Em participação do 'Na Cama com Pitanda', do Multishow, Deborah Secco surpreendeu ao revelar se pretende investir na venda de conteúdo adulto após fim de seu casamento com Hugo Moura. Embora tenha participado de ensaios fotográficos mais ousados no passado, ela contou que fazia isso pelo dinheiro e que hoje não se vê trabalhando com essas plataformas.

"Nunca pensei em fazer conteúdo adulto”, ela descartou. Em seguida, a atriz lembrou das vezes em que posou nua: “Eu fiz duas vezes em revista, pode ser considerado um conteúdo adulto”.

No entanto, Secco mencionou que sua primeira experiência não foi positiva e que apenas aceitou exibir o corpo por conta do retorno profissional: “Mas a primeira vez que eu fiz foi muito ruim, muito desconfortável. Eu tinha 18 anos e eu fiz pelo dinheiro. A segunda revista já foi mais fácil”, a artista detalhou seus ensaios fotográficos.

Para encerrar o assunto, Deborah explicou o motivo pelo qual não pretende investir no mundo do conteúdo adulto atualmente: “Depois, com o passar do tempo, eu fui desmistificando e desvalorizando um pouco o meu corpo, a minha nudez. Eu sou muito mais do que um corpo, eu tenho muitas outras coisa”, ela finalizou.