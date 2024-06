Paolla Oliveira arranca suspiros com vestido elegante em premiação

Pronta para o 'Prêmio Faz Diferença', Paolla Oliveira arranca suspiros com vestido elegante de decote profundo; confira as fotos!

A atriz Paolla Oliveira marcou presença no Prêmio Faz Diferença, do jornal O Globo, nesta noite de quarta-feira, 19. A artista irá receber o prêmio da categoria Ela e aproveitou para arrasar em seu visual, arrancando suspiros de seus fãs nesta noite especial.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa mostrou que elegeu um look super elegante para a ocasião. Paolla surgiu com um vestido branco coladinho em seu corpo, ressaltando suas lindas curvas, além de um decote profundo de tirar o fôlego.

Nos stories de seu Instagram, ela falou sobre a sua alegria em ganhar o prêmio. "Uns ou outros dirão que é bobagem se emocionar, se sentir orgulhosa por estar indo receber um prêmio. Mas eu não tô nem aí. Tô feliz, tô pensativa. Afinal de contas, é um prêmio importante. Mas ele é mais importante pra mim porque ele vem de uma coisa que foi muito genuína. Nunca tinha pensado em nenhum tipo de reconhecimento, só em vida mesmo, em existir", disse a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Paolla Oliveira irá receber o Prêmio Faz Diferença na categoria Ela por incentivar a aceitação de sua própria beleza nas redes sociais. Nos últimos tempos, ela vem promovendo a beleza natural e sem retoques em fotos na web.

Paolla Oliveira fala sobre pressão estética e retoque em fotos.

Em recente entrevista à Marie Claire, Paolla Oliveira falou sobre a pressão estética que já sofreu por conta de suas curvas volumosas e uma decisão que tomou após muitos anos trabalhando com sua imagem. Na conversa, a famosa comentou que resolveu abrir mão do photoshop.

A atriz, que já havia revelado que teve uma dublê de pernas em uma comercial, falou que prefere se ver mais natural nos registros e, por isso, pede que não a modifiquem no computador para estrelar em uma revista.

"Percebia que meu entorno me modificava, porque as coisas escapam das nossas mãos em uma capa de revista, em uma campanha. Cheguei ao ponto de pedir para devolver meus volumes, minha perna, minhas dobrinhas. Estou muito satisfeita em não precisar me modificar", declarou ela.

Paolla Oliveira compartilhou mais do que pensa sobre o assunto: "Sinto muito que as pessoas confundem filtro e modificação com maquiagem, luz, ângulo, que são artifícios que podemos usar, mostrando o melhor que podemos ser. Questionam o porquê de eu ir para a academia, já que estou 'sem filtro', e isso não faz sentido".

A atriz então falou sobre o processo de se aceitar como é. "Cada uma tem a própria estratégia para aumentar a sua autoconfiança. Do alto do meu privilégio, vejo que mulheres se identificam, porque enxergam que estamos todas no mesmo caminho, sob pressão, fico feliz que elas tenham me encontrado e que falem comigo sobre como o meu discurso as toca", compartilhou sobre a autoconfiança que conseguiu conquistar após anos.