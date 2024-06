Documentário de Céline Dion contém cena forte de sua batalha contra doença rara

Em seu documentário, Céline Dion exibe cena forte de sua batalha contra doença rara; saiba o motivo da adição da cena explícita na produção

A cantora Céline Dion quis que seu documentário 'I Am: Céline Dion', do Prime Video, fosse o mais real possível. Com isso, a produção, que estreou na última terça-feira, 25, contou com uma cena explícita da artista lidando com sua doença rara, a Síndrome da Pessoa Rígida.

Em trecho viralizado nas redes sociais, a cantora mostrou um episódio de convulsão que durou cerca de dez minutos. A cena mostra Céline em agonia enquanto tentava lidar com a dor, sem sequer conseguir se mexer. O vídeo forte mostra a famosa chorando e recebeu auxílio de seu fisioterapeuta, que chega a medicá-la com um spray nasal para relaxar os músculos.

Segundo o profissional, a cantora esteve em uma sessão de estúdio, que teria 'superestimulado' seu cérebro. Após o episódio passar, Céline desabafou sobre o que havia acabado de acontecer. "Toda vez que algo assim acontece, você se sente tão envergonhada. Eu não sei como expressar isso, é apenas… como não ter controle sobre si mesma", disse ela para as câmeras.

Irene Taylor, diretora do documentário, disse que Dion insistiu para que a cena fosse incluída na história. "A primeira coisa que ela disse foi: ‘Acho que este filme pode me ajudar’", disse Irene em entrevista à Variety. "E então falou: 'E eu não quero que você corte essa cena'".

Des images insoutenables tirées du documentaire "I am Céline Dion" diffusé sur Prime Video. La chanteuse atteinte du syndrome de l'homme raide a décidé de dévoiler son quotidien depuis la maladie. pic.twitter.com/YhTOSH0TWi — Up News (@up__news) June 26, 2024

Céline Dion foi diagnosticada com a Síndrome da Pessoa Rígida em 2022 e precisou se afastar de sua carreira para cuidar da saúde. A condição rara se trata de uma doença neurológica que causa rigidez nos músculos e espasmos dolorosos.

Céline Dion faz rara aparição pública na estreia de seu documentário

No último dia 17, Céline Dion esteve presente na estreia de seu documentário 'I Am: Céline Dion'. Essa é uma de suas raras aparições públicas desde que foi diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida em 2022.

A estrela canadense apareceu na estreia do filme em Nova York e surgiu belíssima para as câmeras que estiveram no local. Céline apostou em uma saia longa e camisa branca, com um lindo laço em sua gola. Sem se mexer muito, ela sorriu para os fotógrafos e foi super simpática com os profissionais.