Fabiana Justus dá novas atualizações sobre tratamento contra o câncer

Nesta sexta-feira, 28, Fabiana Justus trocou o tipo de cateter utilizado e realizou o exame de mielograma e falou sobre em suas redes sociais

Fabiana Justus compartilhou uma novidade com os seus seguidores, nesta sexta-feira, 28, referentes ao seu tratamento contra o câncer. Diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda no início deste ano, a influenciadora digital foi ao hospital com alguns objetivos: retirar o cateter que estava usando até o momento, inserir o cateter implantado na pele e fazer o mielograma de controle.

A influenciadora digital e empresária explicou, a diferença entre o catéter que ela estava utilizando e o Port-A-Cath, é que o port "fica dentro da pele, pode molhar no banho", o que foi considerado por Fabi como "bem melhor."

Já o mielograma, de acordo com a Abrale (Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia), é um exame utilizado para avaliar o funcionamento da medula óssea. Ele é indispensável para diagnosticar algumas doenças e cânceres hematológicos e também pode ser feito para acompanhar os resultados do tratamento.

Fabiana Justus revela chegada de momento muito esperado após transplante

Ainda nesta semana, a filha do empresário Roberto Justus completou 91 dias de transplante nesta quarta-feira, 26, e surgiu radiante com uma novidade sobre sua saúde. Após fazer suspense sobre ter chegado um momento que esperava há tempos, contou que agora poderá tomar vacinas e que já receberá a primeira.

Após passar por um transplante de medula para tratar a leucemia mieleoide aguda, descoberta no início do ano, a mãe das gêmeas, Chiara e Sienna, chegou no momento em que poderá revacinar e explicou o motivo de pacientes como ela precisarem tomar os imunizantes da vida novamente.

"Eu vou tomar vacina! Eu me arrumei, eu passei uma make, eu realmente estou muito empolgada, porque desde o começo eu sabia que eu teria que revacinar, começar a tomar as vacinas, tudo bem que hoje é a primeira, mas pra mim simboliza tanto, não sei nem explicar, tô assim sem palavras", contou.