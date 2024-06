Davi, do BBB 24, se atrapalha no Instagram e internet não perdoa nova gafe

Davi Brito, vencedor do BBB 24, arrancou boas risadas dos fãs após se atrapalhar com postagem no Instagram

Davi Brito, campeão do BBB 24, voltou a ser alvo de comentários nas redes sociais após cometer uma pequena gafe em seu perfil do Instagram neste domingo, 30. Na ocasião, o baiano havia compartilhado algumas fotos do seu final de semana e usou uma legenda pronta de um site especializado no Google.

Nas fotos, o ex-BBB aparece jogando futevôlei só de sunga e exibindo o corpo suado. Para completar a sequência de registros, ele então decidiu ir atrás de uma legenda pronta que falasse sobre seu momento com a bola, mas acabou se atrapalhando com a mensagem que queria passar.

"O futebol é a paixão de um povo. Para demonstrar a força desse esporte, separamos algumas frases de futebol que servem de motivação e inspiram a vitória", dizia o trecho da postagem, que é exatamente o que tinha em um site.

No Twitter, a postagem do ex-motorista de aplicativo automaticamente viralizou e rendeu uma série de comentários durante a tarde. "Copiou colou kkk", se divertiu um internauta. "O futuro estudante de medicina não consegue elaborar uma frase kkkkkkk", provocou outro.

Apesar das críticas, algumas pessoas se divertiram com a situação e defenderam a autenticidade do ex-BBB. "Quem nunca? Gente como a gente", escreveu uma fã. "Isso só prova o quanto ele não é brifado e é uma pessoa real. quem nunca fez isso que atire a primeira pedra", outro.

Após viralizar a postagem, Davi chegou a corrigir a legenda, mas já era tarde e os seguidores já tinham vistos e se divertido nos comentários. "Davi pegou a frase do Google e ligou o foda-se kkkk", se divertiu um fã com a originalidade do famoso.

E o Davi que sempre posta as fotos dele com texto de sites de legendas prontas 🗣️ pic.twitter.com/kM4keovChS — Central Reality (@centralreality) June 30, 2024

MÃE DE DAVI FALOU SOBRE NOVO AFFAIR DO FILHO

Mãe do ex-BBB Davi Brito, Elisangela Brito reagiu ao ver o filho aos beijos durante o Festival de Parintins, no Amazonas. Ela viu a repercussão do beijo do herdeiro com a dançarina Tamires Assis e fez questão de comentar.

Em um post nas redes sociais, ela deixou um comentário questionando sobre qual é o status de relacionamento do filho. “Quero só confirmação se já é minha nora? kkk”, disse ela.

O vídeo do beijo de Davi e Tamires foi flagrado em uma transmissão ao vivo nas redes sociais e o momento deu o que falar nas redes sociais. Vale lembrar que ele está solteiro desde o fim do namoro com Mani Reggo logo depois da grande final do Big Brother Brasil 24 em abril deste ano.