Isabelle Nogueira mostra perrengues do Festival de Parintins: "Loucura"

Cunhã-poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira mostrou os machucados no corpo por causa das apresentações no Festival de Parintins

Cunhã-poranga do Boi Garantido, o boi vermelho e branco do Festival de Parintins, Isabelle Nogueira compartilhou nas redes sociais nesta terça-feira, 02, que está voltando para sua vida em Manaus após o fim da festa folclórica no interior amazonense. Nos stories do Instagram, ela contou que está arrumando as malas e mostrou os machucados no corpo por causa das apresentações.

A ex-BBB mostrou as marcas após usar fantasias e alegorias pesadas. "Todo festival fico marcada. Tem cicatriz aqui, minha costa é cheia de marcas. Aqui tô ralada, minhas costas, pé, joelho, perna, coxa, tudo dói. Mas faz parte do processo, é uma grande loucura, mas bora lá continuar arrumando as coisas," disse Isabelle.

Em seguida, mostrou que seu amado e colega de reality, Matheus, estava lhe ajudando. "Eu tenho um grande ajudante que me ajuda a arrumar minhas coisas. Ah, que fofinho. Me ajuda arrumar nossa mala, pra ela não ter perigo, que a gente perdeu o voo para Manaus, né? Eu tava socando as minhas coisas na minha mala, aí eu socava do meu jeito, meu onço, assim, vai, enfia tudo, aí o Matheus pegava peça por peça em rolinho, o Matheus era um pouco mais... deixa eu ver. Não, eu sou uma pessoa super organizada, mas ele é mais metódico", contou.

No entanto, a folga de Isabelle não vai durar muito. Em breve, a dançarina começará os ensaios com a escola de samba Grande Rio, de quem será musa no Carnaval de 2025. A cunhã-poranga, que já desfilou na Sapucaí, fará seu retorno em um enredo sobre o Pará.

Recentemente, Isabelle Nogueira, desabafou sobre o resultado do 57° Festival de Parintins. Em um suas redes sociais, ela lamentou a derrota do Boi Garantido na disputa. Apesar de estar com o ‘coração aflito’, cunhã disse que está tentando se manter animada e aproveitar a festa na cidade. Leia mais!