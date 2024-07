Conrado comove ao celebrar mesversário do filho: "Amor e gratidão"

O cantor Conrado encantou os seguidores das redes sociais ao celebrar o primeiro mês de vida de Bernardo. O sertanejo também homenageou Miguel

O cantor sertanejo Conrado comoveu os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 3, ao comemorar o primeiro mês do filho, Bernardo, fruto de seu relacionamento com Anna Moraes. Ao falar sobre a data especial, o artista também falou sobre o outro filho, Miguel, que morreu algumas horas após o nascimento.

"03/06/2024. Primeiro nasceu Bernardo! Garotinho do choro bonito, sorridente, cheio de fome rsrs muito esperto. Sem dúvidas a maior emoção que um homem pode ter. Dois minutos após nasceu Miguel! Sim, o anjo Miguel, esse chegou de forma mais silenciosa, ainda com o cordão umbilical, foi pro peito da mãe e logo após foi lutar por sua vida!", começou.

Em seguida, Conrado falou sobre a luta de Miguel. "Papai indeciso, ficava andando entre um e outro com muita fé, esperança de que os dois ficariam bem, mas sabendo que Miguel iria exigir um pouco mais de atenção. Em alguns min o médico diz: 'papai troca de roupa para acompanhar o Miguel (Na UTI)'. Lá foi o papai correndo. A partir dali começou a nossa grande história de amor. Vi meu filho lutar! Tentar chorar, tentar respirar e sofrer muito também. E como eu queria poder fazer tudo isso por ele, mas são planos de Deus e não podemos contestar!", recordou.

O artista completou a postagem falando sobre o misto de emoções que a data causa nele. "Hoje é uma mistura, sim, de sentimentos, mais um dia de muito, muito amor e gratidão por ter tido dois filhos tão maravilhosos! Amarei vocês dois pra todo o sempre M & B", finalizou.

Os fãs ficaram comovidos com o texto. "Que depoimento lindo! Miguel com certeza está orgulhoso desses papais e está cuidando do irmão lá do céu", disse uma seguidora. "Nossa me emocionei com suas palavras, Conrado, mas saiba que lá de cima o anjinho Miguel está olhando por você e pela Ana e fazendo vocês se tornarem os pais mais lindos e fortes para o lindão do Bernardo", falou outra. "O anjo Miguel hoje cuida dos papais e do irmãozinho lá de cima. Muita força. Que Deus abençoe vocês", escreveu uma terceira.

Confira:

Conrado e a mulher homenageiam o filho

O cantor sertanejo Conrado e sua mulher, Anna Moraes, reuniram os familiares e amigos para prestarem uma homenagem a Miguel, filho do casal, que morreu três horas após o nascimento. Os dois também são pais de Bernardo.

No vídeo publicado no feed do Instagram, o grupo aparece soltando balões brancos e os papais deixaram uma comovente mensagem ao bebê, que nasceu com uma má-formação, constatada algumas semanas antes do parto.

"Oh meu filho, eu viveria uma vida inteira me doando por você! Mais eu não posso ser egotista de te querer aqui comigo. Se o que o Senhor Deus tem pra você é maior! Eu agradeço por ter o privilégio de ser pai de um anjo, um lindo anjo. Te amo pra sempre Miguel!", falou o sertanejo. Confira as publicações!