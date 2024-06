Causa da morte do filho do sertanejo Conrado é revelada em comunicado

Equipe do sertanejo Conrado lamenta a morte de um dos filhos gêmeos dele logo depois do nascimento em Goiânia nesta semana

A família do cantor sertanejo Conrado está de luto. Na segunda-feira, 3, eles sofreram com a morte de Miguel, um dos filhos gêmeos dele e da esposa, Anna Moraes. O bebê faleceu poucas horas após o parto em uma maternidade de Goiânia, Goiás.

A causa da morte do bebê foi revelada pela equipe do artista por meio de um comunicado oficial à imprensa. Miguel nasceu com uma má-formação, que foi constatada algumas semanas antes do parto, e não resistiu. Ele faleceu apenas três horas após o nascimento.

Por causa do momento de luto, Conrado e seu parceiro de dupla, Wesley, cancelaram o show que aconteceria nesta terça-feira, 4, em São José do Rio Preto. “Neste momento, a família necessita estar unida, cercada de amor e serenidade. Contamos com a compreensão de todos e pedimos que se juntem a nós em orações pelo bem-estar da família, que agradece antecipadamente o apoio e orações”, informaram no comunicado.

Além de Miguel, Conrado e Anna tiveram mais um filho, Bernardo, que está bem e junto com a mãe em um quarto no hospital.

Conrado lamentou a morte do filho nas redes sociais

O cantor Conrado lamentou a morte do filho Miguel e fez uma homenagem para o pequeno nas redes sociais. "Você foi tão valente meu filho, tão guerreiro. Seu pai tem tanto orgulho, você me ensinou tanto em poucas horas sobre amor, sobre respeitar as vontades de Deus, sobre aceitar que tudo é por ele e para ele! Acompanhei toda sua luta! Suas três horas de muita luta, tive a honra de te dar uma benção especial! Ah meu anjo Miguel olhe pelo seu pai e sua mãe, para que sejamos bons pais para o seu irmão Bernardo! Que Deus te receba com muito amor! Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor! Vá em paz meu filho! Te amo e te amarei pra sempre meu Miguel", escreveu o sertanejo.