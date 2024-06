Saiba quem está na final da Dança dos Famosos

Semifinal da Dança dos Famosos teve quatro duplas, mas apenas três passaram para a grande final. Saiba quem concorre ao prêmio

A grande final da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, na Globo, já tem seus finalistas. Tati Machado, Amaury Lorenzo e Lucy Alves disputam o prêmio de campeão no próximo domingo, 7 de julho, e prometem encantar o público.

A semifinal aconteceu neste domingo, 30 de junho, e contou com quatro famosos, sendo Tati Machado, Amaury Lorenzo, Lucy Alves e Bárbara Reis. Os quatro dançaram coreografias no ritmo de dança contemporânea, no qual tiveram que interagir com um cenário.

Os jurados artístico e técnico surpreenderam com várias notas 10 para os participantes, sendo que Bárbara Reis levou notas mais baixas porque levou um tombo durante a performance e Tati Machado levou 9.8 de um dos jurados técnicos.

Os artistas Tati, Amaury e Lucy vão dançar os ritmos de samba e tango na grande final, que acontecerá ao vivo no dia 7 de julho. A atração ainda contará com a presença de Antonio Banderas, Eliana e Ana Maria Braga como jurados.

Assista aos vídeos com as coreografias dos semifinalistas:

Luciano Huck relembra dança com a filha

Faltando pouco tempo para o Dança dos Famosos chegar ao fim, o apresentador Luciano Huck relembrou um momento marcante do quadro, quando ele recebeu sua filha caçula com Angélica, a pequen Eva Huck, no palco.

Nesta quinta-feira, 27, aproveitando o clima de tbt na rede social, o comunicador global então recordou a visita marcante de sua herdeira há dois anos para fechar a edição de 2022. Pai coruja, o famoso não escondeu a admiração por Eva, que sonha em ser uma atriz da Broadway.

"O dia que Eva e eu dançamos na final da Dança dos Famosos. Bom, ela dançou né… e eu fiquei babando de orgulho dela. Já faz dois anos desse dia, e isso quer dizer que a final da Dança 2024 já está chegando. Comenta aí: pra quem você está torcendo?", escreveu ele na legenda. Nos comentários, Angélica reagiu: "Meus amores".