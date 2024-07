Ana Maria Braga expõe disputa nos bastidores: ‘Tem uma briga’

Ana Maria Braga surpreende ao revelar uma disputa que está rolando nos bastidores dos programas da Globo. Entenda o que aconteceu

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores ao revelar que existe uma disputa pela apresentadora Eliana nos bastidores da Globo. Isso porque a estrela fez sua estreia na emissora em uma entrevista no Fantástico na semana passada e irá ao Domingão com Huck no próximo final de semana. Com isso, as próximas entrevistas dela na emissora ainda estão em aberto.

Durante o programa Mais Você, Ana Maria contou que já entrou na ‘disputa' para que Eliana vá ao seu programa em breve. "Tem uma briga agora aqui dentro na Globo para ver para onde ela vai, além do Luciano [Huck]. Vem aqui para tomar café da manhã...", disse ela, e completou: "Como faz? É amiga! Então, não tem jeito. Tem que vir. É questão de amizade".

Com isso, o personagem Louro Mané também entrou no assunto. "É uma intimação, Eliana! Simples assim", brincou.

Nome do neto de Ana Maria Braga

A apresentadora Ana Maria Braga é uma avó coruja e tem vários netos. Nos últimos dias, ela comemorou o aniversário de 3 anos do neto Varuna, um dos filhos de Mariana Maffeis, com um recado nas redes sociais e o nome do menino chamou a atenção. Que tal saber qual é o significado?

Varuna é o nome de uma divindade indiana e representa o guardião da imortalidade. Além disso, o nome pode significar “aquele que lê”, homem que usa uma armadura brilhante.

O pequeno Varuna, filho de Ana Maria Braga, nasceu em 2021 e é fruto do casamento de Mariana, filha da comunicadora, com Badarik. Vale lembrar que Mariana também é mãe de Joana, de 12 anos, Maria, de 9 anos, e Hima, de 6 anos.