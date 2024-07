Deborah Secco faz declaração especial em foto de Hugo Moura: 'Merece'

Maturidade! A atriz Deborah Secco deixou uma mensagem carinhosa em celebração a nova conquista de seu ex-marido, Hugo Moura

A atriz Deborah Secco provou mais uma vez que, independente do fim do casamento, a amizade com o ex-marido, Hugo Moura, prevalece. Nesta quinta-feira, 4, a artista usou as redes sociais para celebrar a conquista do diretor de cinema, que fechou um novo contrato de trabalho.

A novidade foi compartilhada por Hugo em seu perfil oficial no Instagram. Bastante alegre com a notícia, Deborah foi uma das primeiras a parabenizá-lo pelo sucesso na carreira profissional. "Você merece o mundo Xexe!!! Todo sucesso pra você!!! Te amo", declarou a famosa nos comentários da postagem.

Além de diretor de cinema e ator, o ex-marido da atriz também atua na área de publicidade e fotografia. Nascido em Salvador, na Bahia, ele reside há 10 anos no Rio de Janeiro e coleciona mais de 800 filmes publicitários no currículo.

Vale lembrar que Deborah Secco e Hugo Moura anunciaram publicamente o fim do casamento em abril deste ano. Eles, que estavam juntos desde 2015, são pais da pequena Maria Flor, de 8 anos.

"Os dois estão separados há alguns meses. Mas, estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", confirmou a equipe da atriz ao site 'Gshow', na época.

Deborah Secco vibra com nova conquista do ex - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Farra (@farra.media)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco abre álbum de fotos de viagem com Maria Flor

Atualmente, Deborah Secco está curtindo uma viagem para Orlando, nos Estados Unidos, acompanhada pela filha Maria Flor, de oito anos, fruto do seu relacionamento com Hugo Moura. A cidade é famosa por seus parques temáticos e Deborah tem curtido vários deles com a pequena.

No dia 27 de junho, a artista esteve no Volcano Bay, parque aquático da Universal, e fez questão de mostrar diversos momentos nas redes sociais. Em sua conta no Instagram, Deborah fez um post repleto de fotos em que aparece ao lado da filha e também curtindo as piscinas do local com um biquíni preto mínimo, que ressaltou ainda mais a sua beleza.

Nas imagens, também é possível ver o lanchinho de boas-vindas com direito a muitas frutas e as duas relaxando nas espreguiçadeiras do parque, para recarregar as energias para mais aventuras que estão por vir.