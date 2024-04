Separados, Hugo Moura posta fotos de Deborah Secco nas redes sociais

Após anunciar sua separação, Hugo Moura posta fotos inéditas de Deborah Secco em suas redes sociais; confira!

Nesta terça-feira, 9, o modelo Hugo Moura surpreendeu a web com uma nova publicação em suas redes sociais. Recém-separado de Deborah Secco, ele deixou seus seguidores de queixo caído ao publicar novas fotos da atriz na web.

Em seu perfil oficial do Instagram, Hugo, que também é fotógrafo, publicou alguns registros de um ensaio fotográfico que fez com a mãe de sua filha Maria Flor, de 9 anos. Nos cliques, Deborah apareceu dentro de um carro conversível e teve várias fotos em close com seu rosto.

Nos comentários, a artista agradeceu e se declarou para o ex-marido. "Te amo Xe!!! Você é gênio… Ficou lindo", escreveu Deborah. Logo abaixo, seus seguidores foram à loucura com a publicação. "Isso que eu chamo de profissionalismo", disse um internauta. "Tomara que você se apaixone por essa cliente (novamente)", declarou outro, na torcida por uma reconciliação.

Deborah Secco e Hugo Moura anunciaram o término de seu relacionamento após nove anos juntos no último dia 4. Segundo a equipe da atriz ao Gshow, o término está sendo feito de forma discreta em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública, e por preocupação com a filha do casal.

Deborah Secco fala primeira vez sobre separação de Hugo Moura

A notícia da separação de Deborah Secco e Hugo Moura surpreendeu a internet nesta semana. No último dia 5, a atriz falou pela primeira vez sobre o fim do casamento de 9 anos com o modelo.

Em contato com o colunista Leo Dias no programa Fofocalizando, a artista falou que o ex-marido não gostava da exposição da fama e que, agora, ela quer ficar quietinha. “Um momento infeliz. Cada vez mais o Hugo tem gostado menos dessa exposição toda, dessa vida pública, mas continuamos trabalhando juntos. Quero sumir de cena e ficar quietinha”, disse ela em nota enviada ao programa do SBT.

Deborah e Hugo se separaram há alguns meses, mas seguem amigos em prol da filha deles, Maria Flor.