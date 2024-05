Milhem Cortaz se envolve em briga de trânsito: ‘Vieram atrás’

Milhem Cortaz relata momento tenso ao se envolver em uma briga de trânsito ao buscar a filha em uma festa na cidade de São Paulo

O ator Milhem Cortaz surpreendeu ao contar que se envolveu em uma briga de trânsito na manhã desta quarta-feira, 1º, em São Paulo. Em um vídeo nas redes sociais, ele revelou que foi buscar a filha em uma balada quando cortou outro carro sem querer e o outro motorista decidiu partir para a briga.

O artista disse que foi salvo pelos funcionários de um post de gasolina, que impediram que ele fosse agredido. "Filha chegou da balada às 6h30, fui buscar lá no Canindé. No caminho fechei um cara sem querer na entrada da marginal", disse ele.

E completou: "Encostei num posto e eles vieram atrás e quiseram partir pra cima. A galera ali no posto me salvou, quase apanhei". Apesar do susto, o artista está bem e já estava a caminho do hospital para visitar a esposa, que está internado com dengue.

Participante de A Grande Conquista 2 foi expulso

Ricardo Costa, ex-Polegar, foi expulso do reality A Grande Conquista 2, da Record TV, neste sábado, 27, após uma briga com Fábio Gontijo. Em um vídeo que circula nas redes sociais, ele aparece pegando uma faca na cozinha após se desentender com o ex-marido de Jenny Miranda por causa de uma cueca molhada.

No X, antigo Twitter, a equipe do ex-cantor falou sobre o ocorrido. "Vamos lá... Ricardo foi desclassificado do programa. Depois daquela cena da cueca, ele como vingança queria rasgar a roupa do Fábio e foi buscar uma faca. A produção preferiu desclassificar. Essa versão que tenho... No programa a noite vai passar as imagens pra esclarecer melhor", diz o primeiro post.

"O erro dele não foi querer rasgar a roupa. Seria ótimo pra o entretenimento. Mas ele não VERBALIZOU, o que é grave já que é uma faca. Entendemos a produção, mesmo o Ricardo tendo explicado. Vamos aguardar as imagens que não foi passado pra nós", acrescentaram.

"Um adendo... Antes da faca,ele pensou em encher a panela de água e jogar nele. Mas pensou: vai molhar a cama de outras pessoas que não tem culpa e pode dar expulsão pela água na cabeça. Queremos essas imagens pra ver a real de tudo!", completaram.

A Record confirmou a expulsão de Ricardo, e o motivo só será revelado oficialmente para o público durante o programa ao vivo. "Fim de jogo! O vileiro Ricardo Costa foi expulso de A Grande Conquista 2. O ex-Polegar descumpriu uma das regras do jogo durante uma discussão com Fábio Gontijo!".