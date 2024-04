Davi chega ao Rio de Janeiro com relógio de última geração; saiba valor

Em meio à confusão com Mani Rego, Davi volta ao Rio de Janeiro e chama atenção com relógio em aeroporto; saiba quanto custa

Campeão do BBB 24, Davi Brito (21) reuniu fãs ao chegar no Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira, 24. Em meio à confusão com sua ex-esposa, Mani Rego (41), o novo milionário chamou atenção ao usar um relógio de última geração enquanto desembarcava no Aeroporto Santos Dumont.

Davi estava usando um relógio inteligente da marca Apple, empresa fabricante de eletrônicos. O modelo escolhido pelo ex-brother é da linha Ultra e está disponível para venda no site oficial da fabricante por R$ 9.699.

O ex-participante do reality global foi bastante tietado por fãs do programa ao chegar no local. Em alguns momentos, Davi foi clicado tirando selfies com os telespectadores e sorrindo para fotos. Em seu perfil oficial do Instagram, ele explicou o motivo da viagem em um avião.

"Fala rapaziada, beleza? Bom dia. Gente, o dia amanheceu bastante corrido, uma correria. Já estamos a caminho do Rio de Janeiro para fazer mais uma gravação hoje, graças à Deus", começa ele. "Vocês vão me acompanhar em tempo real, valeu galera."

"Eu estava me ausentando um pouco das redes sociais porque eu precisava de um tempo para respirar um pouco, mas já voltei, voltamos com todo vigor e força. Vamos para cima. Rio de Janeiro agora, e hoje tem bastante novidade para vocês", completa.

Desde que deixou a casa mais vigiada do Brasil, o nome de Davi foi envolto em polêmicas com relação ao seu relacionamento com a comerciante Mani. Os dois moravam juntos há cerca de um ano quando o campeão entrou no reality e afirmavam ser casados.

Com o fim da competição, o baiano demorou dias para reencontrar a amada e rumores de término tomaram conta das redes sociais. Davi chegou a publicar dois pedidos de desculpas à amada, porém, ainda não divulgou se houve algum tipo de reconciliação.

CONFIRA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO DE DAVI NAS REDES SOCIAIS: