Mani e Davi juntos de novo? Bastidores de término gera desconforto entre fãs

Relacionamento de Mani e Davi tem gerado onda de comentários nas redes sociais e a CARAS Brasil buscou respostas através de uma enquete; vote agora

O término de Davi Brito, campeão do BBB 24, com Mani Reggo tem deixado as redes sociais em polvorosa desde que o casal assumiu que está vivendo uma crise. A confusão tem gerado diversas opiniões diante da repercussão e muitos acreditam que o relacionamento não deve retornar. Prova disso é a parcial da enquete da CARAS Brasil, que confirma uma aprovação negativa dos dois.

Mani deve voltar para Davi? Sim, eles irão se resolver.

Não! Mani está decidida.

Conforme o resultado parcial da enquete, 63.69% dos leitores da CARAS Brasil acreditam que Mani e Davi não devem voltar com o relacionamento, por achar que o posicionamento da vendedora de lanches foi muito firme quanto a sua decisão de seguir distante do ex-BBB.

Neste último sábado, 20, Mani veio a público e revelou que ficou chateada com o modo que foi tratada após a saída de Davi do BBB 24. Ela disse que se sentiu um produto e que não gostou do comentário do motorista sobre o relacionamento dos dois, durante o programa Mais Você.

Na ocasião, ele afirmou que os dois, que tinham pouco mais de um ano e meio de namoro, ainda estavam "se conhecendo" e que ainda iria precisar de mais um tempo para chegar ao casamento. Com toda a repercussão negativa, ela deixou de segui-lo e retirou da bio do Instagram o "esposa de Davi".

"O sentimento é que em pleno século 21, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar", escreveu Mani.