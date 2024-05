Solteiro, Belo vai às compras sozinho em shopping no Rio de Janeiro

Separado de Gracyanne Barbosa, Belo vai às compras e aproveita momento sozinho em shopping no Rio de Janeiro; confira as fotos!

O cantor Belo foi visto fazendo compras sozinho nesta sexta-feira, 3. O pagodeiro esteve no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro e aproveitou um tempo para curtir sua própria companhia após sua separação de Gracyanne Barbosa.

De calça preta, camisa branca e bolsa transversal, Belo abriu um sorrisão para as câmeras que o flagraram durante as compras. O artista foi visto saindo de uma loja de perfumes e também fez uma visitinha a uma loja de roupas, onde saiu com uma sacola na mão.

Recentemente, Belo anunciou sua separação da musa fitness Gracyanne Barbosa após 16 anos juntos. Em participação no The Noite, de Danilo Gentili, na última quinta-feira, 2, o cantor falou abertamente sobre o término.

"Não tem como esconder nada. Mas a gente já vem passando por esse processo tem um tempo, do ano passado para cá. [...] Não é tão simples assim. É um processo gradativo, vai juntando as coisas. Mas enquanto existe amor, ainda há esperança", declarou o pagodeiro.

Gracyanne Barbosa rebate comentário sobre separação de Belo

A musa fitness Gracyanne Barbosa rebateu comentários de seguidores nas redes sociais ao mostrar sua rotina normal após a separação do cantor Belo. Ela foi acusada de não estar ‘sofrendo’ após o fim do casamento, mas ela explicou a sua visão do que aconteceu.

“Estou triste, mas não sofrendo. Não me permitiria isso. Afinal, todos os dias, Deus me presenteia com a dádiva de abrir os olhos e ter mais um dia”, afirmou.

Então, outro seguidor comentou que ela estaria em busca de engajamento nas redes sociais, mas ela negou. “Por que eu faria um engajamento negativo para mim? Fora a exposição e inverdades que saem toda hora, o que tento fazer é manter minha sanidade praticando coisas que me deixam feliz. Compartilhar com vocês entra no pacote da felicidade, aqui é uma troca de energia boa”, afirmou.