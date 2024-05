Filme com Brad Pitt sobre a Fórmula 1 terá orçamento bilionário ganha data de estreia

Produzido por Lewis Hamilton, o longa estrelado por Brad Pitt está sendo filmado em diversos circuitos da F1 como Silverstone; saiba mais

O filme sobre a Fórmula 1 estrelado por Brad Pitt e produzido por Lewis Hamilton, teve o orçamento bilionário fiinalmente teve sua de estreia revelado. O longa tem previsão de chegar aos cinemas dia 27 de junho de 2025 e o investimento astronômico, segundo o Quartz, está batendo os US$ 300 milhões - cerca de R$ 1,5 bilhão na cotação atual.

O filme tem Brad como um piloto veterano, Sonny Hayes, que é convidado para voltar ao esporte formando uma dupla com uma estrela em ascensão da F1, Joshua Pearce, vivido por Damson Idris. O longa seguirá um piloto mais velho interpretado pelo astro de Hollywood que será chamado de volta ao esporte ao lado de uma jovem estrela em ascensão, vivido por Damson. As filmagens já aconteceram em locais tradicionais do automobilismo, como o circuito de Silverstone, na Inglaterra, e o Grande Prêmio da Hungria.

O orçamento estratosférico tem vários motivo - filmagens externas, o uso de carros de corrida reais da F2 adaptados para parecerem da F1, e o uso de câmeras dentro dos cockpits (como acontecia com os jatos de Top Gun), e até a greve de atores e roteiristas de Hollywood, ano passado.

A produção montou uma espécie de carro fictício – um carro de F2 que foi modificado pela Mercedes para se parecer com um de F1. Eles foram cobertos por câmeras, incluindo a menor câmera móvel de 6K, para capturar a ação da corrida e colocar os espectadores dentro da cabine com os atores. Segundo especialistas, o filme precisará arrecadar 750 milhões de dólares, 3,8 bilhões de reais, para conseguir pelo menos equivaler ao valor gasto para a produção.

Antigo funcionário de Brad Pitt e Angelina Jolie revela como foi trabalhar com o ex-casal

Um antigo guarda-costas de Brad Pitt e Angelina Jolie, Mark 'Billy' Billingham, abriu o jogo e falou sobre sua experiência trabalhando para as estrelas de Hollywood, quanto eles ainda eram um casal. A dupla de estrelas se separou em 2016.

Em uma entrevista exclusiva com o portal HELLO! para promover o lançamento de um novo programa de rádio do Reino Unido. Ele discutiu sua passagem de 18 meses trabalhando para o ex-casal, elogiando sua "incrível ética de trabalho". Veja detalhes!