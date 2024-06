Ele cresceu! Ex-ator mirim de Extraordinário surge irreconhecível

Ex-ator mirim Jacob Tremblay, de Extraordinário, aparece muito diferente em sua formatura do ensino médio. Veja como ele ficou

O ex-ator mirim Jacob Tremblay cresceu! Ele brilhou no cinema internacional durante a infância e ficou conhecido por viver o protagonista nos filmes Extraordinário e O Quarto de Jack. Agora, ele já é um adolescente e está bem diferente.

Nesta semana, o rapaz se formou no Ensino Médio e mostrou as fotos de sua festa de formatura nas redes sociais. Então, os fãs ficaram chocados com a mudança na fisionomia dele.

Jacob já está com 17 anos e se formou em uma escola na Columbia, Canadá. Nas novas fotos, ele apareceu com a beca da formatura ao dar o novo passo em sua vida escolar. “Classe de 2024”, afirmou.

O rapaz fez sucesso na telona na infância, mas continua na profissão. Ele atuou em projetos para a TV canadense nos últimos anos e também dublou filmes.

Antes e depois do ator Jacob Tremblay - Fotos: Getty Images; Reprodução / Instagram

Russell Crowe quase irreconhecível

Há pouco tempo, o ator Russell Crowe surpreendeu os fãs ao postar uma nova foto em suas redes sociais. O ator, premiado no Oscar pelo filme Gladiador, surgiu com uma longa barba branca e com a cabeça raspada, além de um plástico na testa com marcações feitas com caneta azul e vermelha.

"Um ator se prepara", escreveu ele na legenda da publicação. Crowe está se preparando para um novo trabalho, mas não deu mais detalhes sobre. Atualmente, ele tem oito projetos, sendo eles de filme da Marvel à cinebiografia.

Nos comentários da postagem, os fãs se mostraram impressionados com a mudança e ansiosos para saber qual personagem o ator dará vida. "Estou interessado em saber para que filme será isso", afirmou um internauta. "Esta é uma nova série? Os preparativos do ator tiveram um número maior", questionou outro.