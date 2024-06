Ian McKellen atualiza quadro de saúde após cair do palco durante apresentação

O ator Ian McKellen usou as redes sociais na terça-feira, 18, para atualizar seu quadro de saúde. No início da semana, o astro, de 85 anos, caiu do palco durante uma apresentação da peça 'Players Kings', em Londres.

McKellen interpretava o shakespeariano John Falstaff em uma cena de luta quando perdeu o equilíbrio e caiu na frente da plateia. Fontes da BBC informaram que ele teria dado um grito de dor antes que a equipe o ajudasse. Assim que a queda aconteceu, o público foi retirado do teatro.

Através de seu perfil no X, antigo Twitter, o artista, conhecido por seus papéis em 'O Senhor dos Anéis' e 'X-Men', agradeceu as mensagens de apoio e carinho que tem recebido dos fãs, informando que está bem e ansioso para retornar ao trabalho.

"Quero agradecer a todos pelas mensagens gentis e apoio. Desde o acidente, durante uma actuação de Player Kings na noite passada, os meus ferimentos foram diagnosticados e tratados por uma série de médicos, especialistas e enfermeiros que trabalham para o Serviço Nacional de Saúde. A eles, é claro, estou imensamente grato. Eles me garantiram que minha recuperação será completa e rápida e estou ansioso para voltar ao trabalho", declarou o astro.

