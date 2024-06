Filme ‘Tudo Por Um Pop Star 2’ ganha trailer oficial

Gabriella Saraivah, Laura Castro e Bela Fernandes brilham como protagonistas do filme ‘Tudo Por Um Pop Star 2. Assista ao trailer

O filme Tudo Por Um Pop Star 2 ganhou um trailer oficial e a data de estreia. A produção é protagonizada por Gabriella Saraivah, Laura Castro e Bela Fernandes e a história é inspirada no universo de livros juvenis de Thalita Rebouças.

A estreia será no dia 10 de outubro. Na trama, o público vai acompanhar três amigas que moram em Resende, no interior do Rio de Janeiro, e querem fazer uma viagem para celebrarem a amizade. Elas querem viajar para assistir ao show de um grande Pop Star, que estudou com elas na adolescência.

O filme é uma sequência de Tudo Por Um Pop Star, lançado em 2018, e tem a direção de Marco Antônio de Carvalho.

Gabriella Saraivah morou nos Estados Unidos

A determinação sempre foi um traço marcante na personalidade de Gabriella Saraivah. Aos 4 anos, quando pediu para a mãe matriculá-la no teatro, a virginiana sabia o que estava fazendo. O mesmo aconteceu em 2019, quando ela decidiu se mudar para os EUA para estudar e batalhar por uma carreira internacional. Em entrevista exclusiva a CARAS na Cidade das Artes, a atriz fala de sua volta ao Rio de Janeiro para protagonizar o filme Tudo por um Popstar 2 e de sua vida na Califórnia. Leia a entrevista completa aqui.

– Por que foi morar nos EUA?

– Eu sempre tive o sonho de morar na Califórnia e fiquei sabendo de uma High School de artes que tem lá. Fiz uma audição e não imaginei que passaria. Eu estava bem insegura, achando que meu inglês não ia ser bom o suficiente, mas acabei passando para os dois conservatórios que fiz teste. Minha mãe achou que seria uma boa experiência para ela e para o meu irmão também, então nos mudamos. A princípio, seria um ano, mas as coisas foram fluindo e a gente ficou mais.

– Como foi chegar a outro país, sem dominar a língua?

– Fiquei muito assustada, porque eu falava inglês aqui no Brasil, mas quando cheguei lá parecia que eu não falava nada, as pessoas falam muito rápido. No meu primeiro dia de aula eu chorava meio escondidinho, porque eu não estava entendendo nada. É difícil você não conseguir se expressar. No Brasil eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e lá isso foi reduzido. Eu ficava com medo também de as pessoas zoarem meu inglês, de eu errar. Sou virginiana, sou perfeccionista, então levou um tempo para conseguir me soltar um pouco mais.