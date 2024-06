Pai pela primeira vez, sertanejo Jeca confessa intuição do sexo do bebê

Jeca, dupla de Fiduma, anunciou que vai ser pai pela primeira vez. Em entrevista à CARAS Brasil, o sertanejo confessa intuição do sexo do bebê

Jeca, dupla de Fiduma, está radiante! Nesta quarta-feira, 26, o sertanejo revelou, por meio das redes sociais, que vai ser pai pela primeira vez. Casado com a empresária Renata Salvi há pouco mais de um ano, o artista vai realizar um de seus maiores sonhos. Em entrevista à CARAS Brasil, ele fala sobre o momento tão especial e confessa intuição do sexo do bebê. "Menina", diz.

“Acho que é o sonho de todo casal ter um filho. É uma etapa da vida que vem para abrilhantar ainda mais nossa família! Já estávamos planejando em ter nosso primeiro filho desde que nos casamos, no ano passado. Mas ao mesmo tempo, estávamos pela vontade de Deus e acredito que a notícia veio em um momento lindo”, conta Jeca.

O músico contou que o casal ainda não sabe o sexo do bebê, mas planeja um chá revelação especial. “As amigas da Renata já estão querendo organizar o chá revelação. Confesso que desde o momento em que fiquei sabendo da gravidez da Renata algo me diz que é menina, mas não tenho preferência. A alegria é tanta que só quero poder pegar ele ou ela no colo logo”, confessa.

O casal ainda não escolheu os nomes, mas Jeca revela que tem algumas ideias. “Temos alguns nomes em mente que já gostávamos antes mesmo da Renata engravidar, mas ainda está sendo uma longa conversa aqui em casa (risos)”, diz Jeca, acrescentando que Renata tem se sentido muito bem nessa primeira fase da gestação. “A mamãe está tendo apenas um pouco de náuseas, tudo dentro do esperado, mas graças a Deus está bem! Ela está realizando o sonho de ser mamãe também, uma euforia única”, destaca.

É um pouco cedo falar sobre ter mais filhos, mas o sertanejo não se intimida. “É bom ter irmãos, né? É provável que tentaremos mais um, sim, mais para frente, ainda não sei dizer quando. Mas agora, vamos aguardar ansiosos a chegada do primogênito”, fala o já papai coruja, que confessa um friozinho na barriga. “É uma fase nova, com bastante coisa pra acontecer e aprender, dá aquele frio na barriga, mas estou muito muito feliz. Pretendo ser o melhor pai possível!”, garante.

E como será que as famílias e o companheiro de dupla sertaneja Fiduma reagiram a notícia? “Ambas famílias comemoraram muito com a descoberta da gravidez da Renata. O Fiduma ficou surpreso e muito feliz com a notícia. Estão todos ansiosos agora. É uma fase completamente diferente de tudo que já vivemos!”, conta o artista, que faz um desejo para o filho e para o casal: “Acima de qualquer coisa, saúde e proteção de Deus e que sejamos bons pais”.