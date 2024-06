Ex-BBB Alane faz primeira aparição com seu novo affair

Ex-BBB Alane Dias curte noitada na companhia de empresário apontado como seu novo affair. Saiba quem é

A ex-BBB Alane Dias aproveitou a noite de sexta-feira, 29, em ótima companhia. Ela foi fotografada ao chegar em um evento no Rio de Janeiro junto com o empresário Lucas Silva, que é apontado como seu novo affair. Os dois posaram lado a lado para os fotógrafos de plantão.

Vale lembrar que Lucas e Alane são vistos juntos desde o início de junho, quando foram ao Prêmio da Música Brasileira. Na época, ela disse: “Estou bem, me permitindo conhecer pessoas”.

Lucas Silva é irmão do cantor Silva. Ele é musicista, compositor e empresário. Ele já teve algumas de suas músicas gravadas pela cantora Marisa Monte. Ele tem 41 anos e é pai de uma criança.

Alane Dias surge com Lucas Silva - Foto: Lucas Teixeira / RT Fotografia

Fase de testes para novelas da Globo

Ao que tudo indica, o sonho de Alane Dias está cada vez mais próximo de ser realizado! Segundo informações da colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, a ex-BBB 24 está em fase de testes para novelas da TV Globo.

De acordo com fontes de dentro da emissora, divulgados pela colunista, o primeiro teste foi feito para Mania de Você, a próxima novela do horário nobre da Globo. Com assinatura de João Emanuel Carneiro, a trama é estrelada por Chay Suede, Gabz, Agatha Moreira e Nicolas Prattes. O resultado dos testes, a princípio, deve sair ainda esta semana.

A bailarina também fez teste para Tutti Frutti, próxima novela das 18h, que deve substituir No Rancho Fundo e estrear em novembro deste ano. Ainda segundo informações da coluna, Alane está investindo firme na preparação para os testes. Inclusive, tem encontrado diversos atores da casa em algumas oficinas.

O currículo da ex-sister está sendo analisado por diversas produções da emissora. Segundo apurações da colunista, a TV Globo pretende investir em Alane como atriz, já que ela faz uma linha mais elegante e discreta, no estilo Bruna Marquezine.