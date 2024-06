Pé de Vladimir Brichta vira assunto em cena de Renascer: ‘Algo feio nele’

Internautas reagem com cena dos pés do ator Vladimir Brichta na novela Renascer, da Globo, e fazem comentários na internet. Veja a foto

O ator Vladimir Brichta virou assunto na internet na noite de sexta-feira, 28, por causa do pé! Os telespectadores da novela Renascer, da Globo, reagiram com uma cena mostrando os pés do artista e fizeram vários comentários no X, antigo Twitter.

Na cena, o coronel Egídio (Vladimir Brichta) apareceu deitado em uma cama após encontro com Eliana (Sophie Charlotte). Então, a câmera mostrou o pé dele em close e os internautas foram à loucura.

Vários telespectadores foram até o X, antigo Twitter, para falar sobre o formato do pé do artista. “Meu Deus, que joanete monstro, que pé feio tem o Vladimir Brichta”, contou um fã. "Tinha que ter algo feio nele”, comentou outro.

Pé do ator Vladimir Brichta em cena da novela Renascer - Foto: Reprodução / Instagram

Vladimir Brichta fala sobre ex-marido da esposa

Durante sua participação no programa 'Papo de Segunda' exibido pelo GNT, o ator Vladimir Brichta surpreendeu ao revelar seus sentimentos pelo cineasta Marco Ricca, ex-marido de Adriana Esteves. Em um show de maturidade, o artista prestou uma homenagem emocionante ao antigo companheiro de sua esposa.

O assunto surgiu quando Vladimir descreveu a dinâmica da família no programa. Para quem não sabe, os atores são pais de Vicente, de 15 anos, mas também têm herdeiros de relacionamentos anteriores. A atriz é mãe de Felipe Ricca, de 23 anos, fruto do antigo casamento com Marco Ricca, enquanto o artista é pai de Agnes, de 26 anos, de uma relação anterior com Gena Karla.

Vladimir contou que mantém um relacionamento exemplar com o ex-marido da esposa, por conta do filho deles: "Acho que deu certo, que o Marco, com quem tenho uma relação maravilhosa, um dia falou: 'Preciso te dizer uma coisa: 'Eu te amo'". Fiquei surpreso, e ele completou: "Não tenho como não te amar, porque meu filho te ama", revelou.

Assim que recordou a declaração do cineasta, Vladimir também decidiu prestar uma homenagem e aproveitou que estava em rede nacional para declarar seus sentimentos verdadeiros pelo ex-marido da esposa: "Marco, eu também te amo", o artista finalizou mandando um beijo, demonstrando que não guarda ressentimentos do antigo casamento da mulher.