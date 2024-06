Rodrigo Lombardi e Adriana Esteves surgem em nova foto da novela Mania de Você

Globo divulga primeira foto dos personagens Molina e Mércia, interpretados por Rodrigo Lombardi e Adriana Esteves na novela Mania de Você

Os atores Rodrigo Lombardi e Adriana Esteves estão prestes a voltarem para as novelas. Os dois já iniciaram as gravações da novela Mania de Você, próxima trama das 9 da Globo, e posaram juntos para a primeira foto oficial de seus personagens.

Na história, eles vão interpretar Molina e Mércia. Ele é patrão dela, mas eles também são amantes e tiveram um filho juntos, Mavi (Chay Suede). Mércia trabalha na casa de Molina há muitos anos, mas tem uma personalidade fria e neurótica, além de ser bruta.

Ela é solitária por rejeitar o filho, mas dá o seu amor de mãe para Luma (Agatha Moreira), que perdeu a mãe no parto e acredita que Molina é seu pai. Por sua vez, Molina é um homem poderoso e milionário. Ele tem uma empresa de cibersegurança e usa as informações privilegiadas para fazer chantagens, inclusive contra Mércia e Luma.

A novela Mania de Você é escrita por João Emanuel Carneiro e tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2024.

Rodrigo Lombardi e Adriana Esteves nos bastidores da novela Mania de Você - Foto: Globo / Manoella Mello

Os protagonistas da novela Mania de Você

Os protagonista da próxima novela das 9 da Globo, Mania de Você, participaram do primeiro ensaio fotográfico juntos. Nicolas Prattes, Agatha Moreira, Gabz e Chay Suedeapareceram juntos e felizes nos bastidores da preparação para o início das gravações nos estúdios da emissora.

Confira a sinopse:"Viola (Gabz) tem mania de batalhar por uma vida melhor, de se apaixonar pelo lado bom das coisas, de não desistir diante das dificuldades e de cozinhar como ninguém. Luma (Agatha Moreira) também é obcecada pela gastronomia, mas tem mania mesmo é do seu amado Rudá (Nicolas Prattes). Rudá achava que tinha mania de Luma até conhecer Viola, que chega na vida dos dois ao lado do namorado, Mavi (Chay Suede). Mavi, por sua vez, tem muita mania de Viola, mas, se lhe faltar paixão, ele tem mais é mania de poder. A próxima novela das nove tem a gastronomia como pano de fundo e vai partir da amizade entre duas jovens, Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira), nascidas no mesmo dia, em circunstâncias bem diferentes, que parecem predestinadas a entrarem, literalmente, uma na vida da outra", informaram.