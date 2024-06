Maya de Família É Tudo é vilã? Sabrina Petraglia abre o jogo sobre sua personagem

Sabrina Petraglia, intérprete de Maya, defende personagem de Família É Tudo em entrevista à CARAS Brasil

Maya, personagem de Sabrina Petraglia (41) em Família É Tudo, deixou Dubai e voltou para São Paulo com o objetivo de assumir o comando da produtora em que o pai é sócio com a família de Tom (Renato Góes). Irmã de Jéssica (Rafa Kalimann), a executiva tem sido tachada como vilã.

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz defende a postura de "durona' da personagem e ainda reviravolta para a trama. "A Maya não é vilã. Ela é uma pessoa extremamente correta, uma executiva que já sofreu muito machismo no meio profissional, das pessoas não acreditarem que ela era qualificada, duvidarem de sua capacidade por ser mulher", afirma.

"Então ela trabalha fora do país e volta ao Brasil para assumir a produtora do Tom. Ela é bem dura, objetiva, prática, mas também ela é muito coração, sensível, ela gosta de ajudar as pessoas. Ela acredita que não adianta você ter tudo na vida se você não sabe compartilhar, se você não sabe acolher", explica.

Nesta semana, Maya ajudou Chantal Grecco (Mila Carmo) com o dinheiro para resgatar as joias da família que foram penhoradas em um banco para pagar uma cirurgia cardíaca da mãe. Na cena, a executiva explicou o motivo de ser firme no ambiente empresarial.

"Essa armadura que ela veste é para se impor e para ser respeitada. Ela tem uma história que vai ser revelada lá na frente, um segredo que vai vir à tona, que é muito especial e que mostra o quanto ela é humana, o quanto ela já passou perrengue e o quanto ela conseguiu superar e ter sucesso", entrega.

Petraglia mantém o segredo da personagem guardado a sete chaves. No entanto, ela reafirma o lado humano da irmã de Jéssica. "Ela é uma mulher de sucesso, empoderada, que ocupa o lugar dela. Então, às vezes, num primeiro momento, pode soar que ela é um pouco dura. Mas não, ela tem um coração gigante", concluiu.