Michel do BBB 24 revela emoção ao viver Festival de Parintins: 'Sensação surreal'

O ex-BBB, Michel Nogueira (33) foi mais um dos famosos que marcaram presença no Festival de Parintins, festa anual que movimenta o turismo na região norte do Brasil. Em entrevista à CARAS Brasil, ele revela emoção ao viver a festividade e declara sua paixão pela região: "Sensação surreal".

Essa é a primeira vez de Michel Nogueira no Festival de Parintins, mas ele menciona que já tinha conhecido sobre a festividade, por conta de seu trabalho como professor de geografia. O ex-BBB menciona que estava com muitas expectativas para conhecer a região.

"Eu vim de uma maneira bem raiz mesmo, né? Eu consegui vir com a Giovanna e o Pizani, nós viemos de barco, então a gente desceu o rio por 18 horas e foi magnífico [...] A gente está recebendo um carinho muito grande, um acolhimento aqui do povo. Então assim, eu estou vivendo Parintins mesmo, eu falo que já me sinto muito acolhido pela cidade", declara.

Michel relembra que assim que chegou em Parintins já começou a se emocionar: "Quando o barco atracou, eu já me emocionei muito, foi uma sensação surreal que eu não sabia o porquê eu estava emocionado, só chorava".

O professor de geografia marcou presença em Parintins com outros ex-BBBs. Ele reforça que tem uma boa relação com os companheiros de reality. Segundo Michel, qualquer forma de rivalidade ficou dentro do jogo, agora todos torcem pelo sucesso dos participantes.

"Essa edição nossa está entregando muito no pós BBB. A gente, por mais rivalidade que teve dentro do jogo, a gente se respeita muito e torce muito um pelo outro. É claro, tem alguns que você cria uma conexão maior, mas quando a gente se vê e se encontra, todo mundo fica bem, a gente tem uma relação muito boa", avalia.

VIDA APÓS O BBB

Unindo sua paixão por geografia e turismo, Michel pretende mostrar mais sobre a cultura brasileira em suas redes sociais. Em suas viagens, ele confessa que procurar criar conexões com os habitantes da região que visita.

"É isso que eu procuro, mostrar o real mesmo. Eu ter vindo de barco foi algo bem raiz. Você sente muito mais a região e as pessoas. Eu gosto de trazer coisas informativas no meu Instagram. Então, eu pretendo seguir nesse nicho aí trazendo muito conhecimento para todo mundo, de uma forma bem leve e orgânica. Eu estou criando muito conteúdo para o meu Instagram porque é um dos nichos que eu quero alcançar é mostrar o turismo do Brasil", finaliza.

