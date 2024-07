Vanessa Lopes se manifesta sobre suposta rivalidade com Fernanda Torres: 'Absurda'

Como assim? Vanessa Lopes, do BBB 24, vem a público e se pronuncia sobre rumores de disputa de papel e rivalidade com Fernanda Torres

Vanessa Lopes quebrou o silêncio e veio a público para esclarecer os rumores de que teria perdido um papel para Fernanda Torres. Em suas redes sociais, a ex-participante do BBB 24 desabafou sobre as comparações infundadas envolvendo seu nome e acusou um suposto fã clube de inventar a disputa com a a atriz veterana.

Para quem não acompanhou a polêmica, Fernanda Torres está sendo cotada para viver a icônica 'Odete Roitman' no remake de 'Vale Tudo'. Segundo o Jornal Extra, essa é uma das apostas da emissora para dar novas caras à novela dos anos 80. No entanto, um fã clube da dançarina ficou revoltado ao ver que ela não foi apontada para o papel.

“Essa mulher não tem nem 1 milhão de seguidores. Que vergonha. Vanessa Lopes seria uma Odete Roitman MUITO melhor”, diz o fã clube em um tweet que viralizou na rede social X. Agora, Vanessa negou os rumores e desabafou sobre a suposta rivalidade, que, segundo ela, é infundada e foi criada por um perfil que tenta gerar conflito.

"Sobre as últimas notícias relacionadas à comparação absurda que criaram com o meu nome e da Fernanda Torres, quero deixar claro que o perfil que tem publicado não é meu fã-clube, nem conhecido por mim e minha equipe", a influenciadora digital iniciou seu desabafou e lamentou a situação com a atriz veterana.

Em seguida, Vanessa acusou a conta de inventar rumores: "Aliás é um perfil que há um tempo cria postagens com esse tom de comparações sem fundamento relacionadas ao meu nome, comparações essas com que não concordo. Para reforçar a todos: não aceito qualquer tentativa de rivalidade que alguns usuários da internet queiram promover”, disse.

Por fim, a dançarina e influenciadora digital exaltou o talento da artista e afirmou ter muito respeito por ela: “É importante sabermos da responsabilidade das redes sociais. Cada um de nós tem seu talento e carreira. A Fernanda Torres é uma mulher que contribui de forma grandiosa para a arte brasileira e a respeito muito", ela concluiu a declaração.

Vale lembrar que Vanessa Lopes desistiu do reality show depois de enfrentar um quadro psicótico agudo. Fora do confinamento, a jovem passou um tempo afastada dos holofotes em tratamento: "É como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é imaginação da minha cabeça e o que é real”, ela relatou.

Vanessa Lopes fala sobre sua saúde:

A influenciadora Vanessa Lopes está de volta para sua vida profissional e embarca em novos projetos. Após apertar o botão da desistência do BBB 24 em janeiro deste ano, ela se afastou das redes sociais temporariamente como parte de seu tratamento de um quadro psicótico agudo. Ao portal GShow, ela contou como está sua saúde atualmente.