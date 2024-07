Adriana Bombom e a irmã gêmea viveram em orfanato. Relembre

Relembre a história de Adriana Bombom e sua irmã gêmea, Andréa, que viveram em um orfanato no Rio de Janeiro. Saiba como tudo aconteceu

A família da apresentadora Adriana Bombom está de luto nesta semana. Isso porque a irmã gêmea da artista, Andréa Soares, faleceu aos 50 anos após ser encontrada desacordada em casa. Com a notícia triste, os fãs relembraram que elas já viveram em um orfanato. Relembre a história:

Adriana e Andréa são filhas de uma empregada doméstica que precisou mudar de cidade para trabalhar. No início, ela deixou as filhas com parentes, mas logo conseguiu levá-las para o Rio de Janeiro. Porém, elas não puderam morar juntas. Com isso, a mãe deixou as filhas vivendo em um orfanato perto da casa da patroa e sempre ia visitá-las e acompanhar o crescimento delas.

Quando as gêmeas completaram 18 anos, elas saíram do orfanato e foram viver com a mãe. Inclusive, foi na época em que viveu no abrigo que Bombom começou com o seu sonho de trabalhar com Xuxa. "Lembro muito bem que morava no orfanato e lá dentro os únicos programas que a gente assistia eram Xuxa, Os Trapalhões e A Turma do Balão Mágico. Sonhava em um dia estar ali naquela tela, de atravessar aquela tela, mas sabia que as chances eram zero", disse ela, que realizou o seu sonho alguns anos depois.

Adriana Bombom lamenta a morte da irmã gêmea

A apresentadora Adriana Bombom está de luto pela morte de sua irmã gêmea, Andréia, que partiu aos 50 anos de idade. Nesta quinta-feira, 4, a artista fez uma homenagem emocionante para a irmã em suas redes sociais ao falar pela primeira vez sobre a despedida.

Bombom falou sobre a parceria delas ao longo de toda a vida e desejou que a irmã tenha uma boa passagem após seu falecimento.

"Minha querida irmã! Estou triste demais com sua partida súbita! A dor de perder uma irmã gêmea, minha companheira desde o útero de nossa mãe. Irmã querida demais que compartilhou comigo tantos momentos difíceis e momentos bons. A sua perda é como a perda de um pedaço de meu ser! Sei que tenho que seguir adiante, mas não será fácil, pois foi tudo tão rápido e eu tinha ainda tantos planos pra gente desfrutar dessa vida e rirmos juntas! Que Deus te guie para um jardim tão lindo quanto a flor que você representa na minha vida! Seu sorriso permanecerá sempre em minha memória! Te amo!", disse ela.