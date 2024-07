Adriana Bombom lamenta a morte da irmã gêmea: ‘Triste demais’

A artista Adriana Bombom emociona ao confirmar a morte de sua irmã gêmea, Andréa: ‘É como a perda de um pedaço do meu ser’

A apresentadora Adriana Bombom está de luto pela morte de sua irmã gêmea, Andréia, que partiu aos 50 anos de idade. Nesta quinta-feira, 4, a artista fez uma homenagem emocionante para a irmã em suas redes sociais ao falar pela primeira vez sobre a despedida.

Bombom falou sobre a parceria delas ao longo de toda a vida e desejou que a irmã tenha uma boa passagem após seu falecimento.

"Minha querida irmã! Estou triste demais com sua partida súbita! A dor de perder uma irmã gêmea, minha companheira desde o útero de nossa mãe. Irmã querida demais que compartilhou comigo tantos momentos difíceis e momentos bons. A sua perda é como a perda de um pedaço de meu ser! Sei que tenho que seguir adiante, mas não será fácil, pois foi tudo tão rápido e eu tinha ainda tantos planos pra gente desfrutar dessa vida e rirmos juntas! Que Deus te guie para um jardim tão lindo quanto a flor que você representa na minha vida! Seu sorriso permanecerá sempre em minha memória! Te amo!", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriana Bombom 💋💄 (@adrianabombom)

O que se sabe sobre a morte da irmã de Adriana Bombom:

Andréa Soares faleceu aos 50 anos. Ela foi encontrada desacordada no banheiro de sua casa, em Niterói, Rio de Janeiro, antes de ir para uma festa com a família e faleceu na manhã desta quinta-feira, 4. Fontes do colunista Leo Dias informou que a família desconfia que ela tenha sofrido um infarto, mas a causa da morte ainda não foi informada.

As filhas de Andréa anunciaram a morte da mãe nas redes sociais. "É com muita dor, muita dor mesmo, que comunico o falecimento da minha mãe. Com muita dor, comunico que perdemos uma pessoa incrível", informaram Izabela e Juliana Von Blanckenhagen.