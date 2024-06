Após tratamento, Vanessa Lopes, do BBB 24, fala sobre sua saúde: "Coragem"

Vanessa Lopes retorna à vida profissional após ficar um tempo afastada das redes sociais para tratar quadro psicótico. Ela falou sobre sua saúde

A influenciadora Vanessa Lopes está de volta para sua vida profissional e embarca em novos projetos. Após apertar o botão da desistência do BBB 24 em janeiro deste ano, ela se afastou das redes sociais temporariamente como parte de seu tratamento de um quadro psicótico agudo. Ao portal GShow, ela contou como está sua saúde atualmente.

"Me sentindo ótima, mais pronta para voltar ao trabalho, voltando com as redes sociais de pouquinho em pouquinho. Estou me sentindo ativa para trabalhar, viajar, fazer meus esportes. Tenho o acompanhamento médico e a família por perto, gosto ter meus pais por perto. Estou me sentindo com coragem de fazer tudo",disse.

Sobre o período longe das redes sociais, ela considera ter sido positivo. "A gente esquece de viver a vida, ficamos tanto naquela vontade e loucura de trabalhar, de gravar, que esquecemos como é viver sem estar gravando. Pude relembrar como é olhar os mínimos detalhes, até apreciar os momentos que estou nas redes", avaliou.

E completou: "Foi estranho porque trabalho com o que amo e quando trabalhamos com o que amamos, a gente se vicia. Amo a dança, sempre pesquisei danças nas redes sociais e não poder pesquisar era estranho, de onde ia pegar inspirações? Tive que dançar livremente. Não apaguei o aplicativo, tinha que ser forte o suficiente com ele ali e sem entrar. Preferi aprender a lidar".

Carreira empreendedora

Sobre o futuro de sua carreira, ela adianta que pensa em empreender. "Ainda não posso falar muito sobre esse projeto, mas será em breve. Além disso, penso na música, estou estudando bastante, fazendo aula de canto e fonoaudiólogo. Eu, Lucas e meu pai cantamos muito juntos, formamos um trio lá em casa. Quem sabe não venho com um projeto de música? Mas sem pressa, tudo com calma, estou vendo e vivendo tudo com calma na minha vida", relatou.