"Chora, bonequinha": Alane usa bordão de Fernanda como motivação na academia

Ex-participante do BBB 24, Alane Dias divertiu os seguidores ao usar áudio de discussão com Fernanda como forma de motivação na academia

Alane Dias divertiu os fãs no último dia 25, ao mostrar um método inusitado que usou para se motivar na academia. Durante o treino, o personal trainer da influenciadora, Matheus Olinto, resgatou o bordão da ex-BBB Fernanda Bande, que viralizou após a briga entre as sisters no BBB 24.

Na discussão, que marcou a edição deste ano, a confeiteira usou a expressão "chora, bonequinha" e repercutiu na web durante e após o reality show. "HAHAHAHA só tu mesmo", disse Alane nos comentários da publicação.

Os seguidores também entraram na brincadeira. "Esse choro vale a pena!", comentou uma internauta. "Alane tá chorando aí, mas tá sorrindo no futvôlei", brincou outra.

A paraense também contou aos seguidores que começou uma nova dieta, que, acompanhada de treinos na academia, já mostraram resultado em seu físico. "Menos de um mês de dieta e já quero biscoitar", disse ela nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matheus Augusto Olinto (@matheusolinto)

menos de um mês de dieta e já quero biscoitar pic.twitter.com/wQVTu6UI9V — alane (@alanedias_) July 3, 2024

Ex-BBB Alane Dias esclarece futuro na Globo após testes para novelas

Ex-participante do BBB 24, da Globo, a bailarina e atriz Alane Dias tem despertado curiosidade nos fãs com uma possível estreia nas telinhas. Recentemente, a ex-sister chegou a fazer testes para 'Garota do Momento' e 'Volta por Cima', próximas novelas da emissora.

Apesar do entusiasmo, Alane ainda não teve retorno sobre a possibilidade de escalação em algum folhetim. Em conversa com o site 'Hugo Gloss', a assessoria da ex-BBB garantiu que ela nunca pediu papel na emissora e também não recebeu propostas.

"A Globo não ofereceu até agora nenhum projeto para a atriz", informaram ao veículo. O pronunciamento aconteceu logo após o jornalista Gabriel Vaquer, do 'F5', revelar que a emissora carioca estaria 'irritada' com especulações espalhadas por equipes de ex-participantes do BBB.

A informação veio à tona depois que Davi Brito, campeão da edição, anunciou que teria planos para um projeto na casa. Segundo o colunista, a TV Globo não possui qualquer projeto artístico com ex-BBBs.