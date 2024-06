Amigas? Leidy Elin conta que se surpreendeu com ex-BBB fora do reality

Sem intrigas! Leidy Elin abriu o coração e revelou que fez as pazes com outra ex-BBB fora do confinamento: 'Não se deslumbrou'

Ex-participante do BBB 24, a carioca Leidy Elin separou um tempo de sua segunda-feira, 24, para conversar com os seguidores nas redes sociais. Em seu perfil oficial no Instagram, ela abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas dúvidas sobre sua vida pós-reality show da TV Globo.

Dois meses depois do fim do confinamento, Leidy mostrou que ainda mantém contato com alguns ex-colegas de competição, inclusive com quem não possuía amizade dentro do programa. Ao ser questionada por um internauta se já havia conversado com Alane, a trancista abriu o coração e contou como está a relação com a bailarina.

"Claro, gente, por que eu não falaria? Alane, inclusive, foi uma das pessoas que me surpreendeu positivamente aqui fora, estávamos nos falando pela DM", revelou Leidy Elin. Em seguida, a ex-BBB rasgou elogios à ex-colega de confinamento.

++ Ex-BBB Leidy Elin desabafa sobre onda de ataques: 'Não tem segunda chance'

"Ela é muito focada, e está certíssima. É uma das pessoas que não se deslumbrou por conta do programa. A gente se fala, está tudo bem, ela é um amor", concluiu. Vale lembrar que as duas protagonizaram um bate-boca no BBB 24.

Em outro momento, Leidy respondeu uma mensagem enviada diretamente por Isabelle Nogueira. "Vem para Parintins!", escreveu a Cunhã-poranga. "Olha quem está aqui! Amiga, estou até de Garantido hoje", disse Leidy Elin, mostrando a peça de roupa na cor vermelha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leidy Elin 🌪️ (@leidyelin)

Leidy Elin revela se pretende seguir caminho nas telinhas

No dia 9 de junho, a ex-BBB Leidy Elin (26) estreou como repórter e ficou responsável pela cobertura do Festival Salve o Sul. O seu desempenho chamou atenção nas redes sociais e levantou rumores de que ela deve seguir na carreira artística como apresentadora ou atriz. Em entrevista à CARAS Brasil, Leidy esclarece se pretende trilhar por esse caminho.

Durante a conversa, a ex-BBB reforça que não descarta a possibilidade de realizar algum projeto no audiovisual como atriz, mas sua prioridade mesmo é trabalhar com comunicação e ser apresentadora, pois gosta de entrevistar e pretende seguir por esse caminho; confira a entrevista completa com Leidy!